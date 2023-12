Conocé a los tres pilotos de Mendoza que buscarán la gloria en el Dakar

Por último, el tupungatino hizo referencia a las metas que quiere cumplir: "El objetivo principal es llegar y también disfrutar de la carrera, creo que va ser larga, que va a llegar el que sepa administrar el cuatri y el equipo, ya que todas las etapas son muy largas así que intentaremos ir con un ritmo parejo para llegar al final", concluyó.

Un nuevo desafío

Torlaschi_cleanup.png Torlaschi cambia de equipo.

Otro de los que estará presente es Ricardo Torlaschi, de una larga trayectoria en este tipo de desafíos. El protagonista habló con Sitio Andino y expresó: "La preparación para el Dakar siempre es al tope. Estuve entrenando running, gimnasio y bicicleta", empezó.

Torlaschi, acerca de en qué vehículo va a correr, comentó: "Voy a correr en un Can-Am. hizo un equipo de Rally Cross Country y voy a estar ahí junto con la piloto italiana Cristine Giampaoli, es un equipo muy bueno y que tiene mucho presupuesto", dijo. Y comentó: "Sobre el tema de las etapas estará esa de 48 horas que va a ser muy picante y de mucha navegación, lo que va a ser de la carrera algo muy duro".

El piloto mendocino concluyó: "Para Cristine es el primer año así que no tengo la presión de meter ningún puesto, va a estar bien meter un top ten en los T4. Ella es una pilota muy rápida, pero se tiene que adecuar al Dakar, por eso no le quiero meter presión", cerró.

A afianzarse entre los mejores

Yacopini - 501200 Yacopini quiere ser protagonista.

Juan Cruz Yacopini en autos volverá a la acción este 2024. Después de varios resultados positivos durante la temporada, el ya asentado protagonista mendocino analizó: "Este Dakar va a ser súper duro, muy complejo donde hay etapas largas, va a haber muchas dunas, pero lo bueno es que ahí me siento muy cómodo manejando y con el paso del tiempo me he ido adaptando. La dureza me hace sentir mejor", empezó.

Siguiendo con el tema, Yacopini indicó a Sitio Andino: "Yo me estoy preparando como lo he hecho anteriormente en lo físico, también con mi psicóloga para que esté todo bien".

Y concluyó: "En esta Dakar voy a correr con el mismo auto. Para mí es muy confiable así que estoy tranquilo con eso", dijo. y finalizó: "Mi objetivo es hacer la carrera lo mejor que pueda con la menor cantidad de problemas posibles, seguramente un gran resultado va a estar de la mano de estas cosas, hay que usar la cabeza porque este certamen va a ser estratégico".