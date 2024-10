Conmoción internacional: uno de los mejores deportistas confirmó su cáncer

En una entrevista para el medio británico The Sun, Hoy, de 48 años, relató: “La historia comienza con una frase que te acaba de decir una persona que nunca habías conocido. Y en el espacio de una frase, solo una colección de palabras, todo tu mundo se ha derrumbado”, y añadió: “El año pasado me diagnosticaron cáncer, lo que fue un gran shock, ya que hasta ese momento no había tenido síntomas. Actualmente estoy recibiendo un tratamiento que incluye quimioterapia, que afortunadamente va muy bien, pero son más bien administrativos (debido a que es terminal)”.