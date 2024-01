Confusión y desencuentros: Campaz se aleja de Rosario Central

En un capítulo más de la novela del mercado de pases, Jaminton Campaz estuvo en medio de un dilema entre el Club Atlético Rosario Central y Gremio . A pesar de que el Club Atlético Rosario Central ejecutó la opción de compra por el 50% de los derechos económicos del colombiano, no lograron acordar un nuevo contrato. El conflicto llevó a que Gremio, actual titular del vínculo federativo, llamara al jugador a sumarse a la pretemporada en Brasil.

El experimentado director técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, expresó su impaciencia ante la situación: "Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema".