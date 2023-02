Condenaron a los ladrones que entraron a robar a la casa de Ángel Di María

Los ladrones, según lo relata TyC Sports en su portal, ingresaron al hogar del futbolista argentino mientras Fideo estaba jugando un partido de la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain. La familia del jugador, su mujer y sus dos hijas chiquitas, estaban en el domicilio cuando el hecho sucedió, pero en el momento no se percataron del hecho. No vieron a los delincuentes y no pasaron ese mal momento.