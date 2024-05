Con Rodrigo Isgró, Argentina logró una marca histórica para el rugby mundial

Un hito más para la Selección de rugby 7 de Argentina en una temporada inolvidable . El seleccionado argentino masculino de rugby seven terminó en la primera posición del circuito mundial por primera vez en su historia . En la etapa de Singapur, la última antes de las finales por el título que se llevarán a cabo del 31 de mayo al 2 de junio en Madrid, el equipo de Santiago Gómez Cora alcanzó el quinto puesto tras vencer 14-10 a Sudáfrica y se aseguró terminar en la cima de las posiciones con 106 puntos . Fue fundamental la presencia del mendocino Rodrigo Isgró .

El combinado argentino culminó una campaña brillante. Es que después de un comienzo fantástico con el subcampeonato en la primera etapa de Dubai, Los Pumas 7 se coronaron en las siguientes tres ediciones del World Rugby Seven Series: triunfaron en Cape Town y en Perth a Australia, mientras que en la etapa de Vancouver superaron a Nueva Zelanda para lograr tres consagraciones consecutivas.

En el camino de Los Pumas 7 durante la última etapa, hay que mencionar que cayeron en el estreno de la fase de grupos ante Australia (19-26) y luego se recuperaron de gran forma con una contundente victoria ante los All Blacks (33-5). Ya en el tercer y último duelo de la zona, apabullaron a Canadá con un 38-0. En el cruce de cuartos de final, los dirigidos por Gómez Cora no pudieron contra Irlanda, el equipo que los perseguía en la lucha por el N° 1 de la fase regular del circuito mundial de rugby seven.