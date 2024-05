Con presencia mendocina, Argentina no pudo con Nueva Zelanda

Sunshine Coast no le hace honor a su nombre. Como en la primera fecha, lluvia y viento enmarcaron la jornada del primer The Rugby Championship M20, que se disputa en Australia. Esta vez, las nubes negras se trasladaron también al campo de juego, donde todo se hizo brumoso para la Selección de rugby de Argentina. En su segunda presentación en el certamen, la selección argentina de menores de 20 años no pudo prolongar la buena sensación del debut con victoria ante el local y padeció toda la furia de Nueva Zelanda.