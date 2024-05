Con presencia mendocina, Argentina debutó con todo en el Rugby Championship

Bajo una fuerte lluvia y con zonas del campo inundadas la Selección de rugby de Argentina dio el golpe en el The Rugby Championship m20 y vencieron 20 – 6 a Australia, en el Sunshine Coast Stadium. Juan Manuel Vivas, Genaro Podéstá, Álvaro García y Lusiano Acevedo dieron el presenta para la Provincia de Mendoza .

El primer tiempo del partido fue muy sólido para el seleccionado argentino aunque el conjunto local sacó ventaja tras un penal acertado por su apertura Joey Fowler a los siete minutos, pero rápidamente Santino Di Lucca, el 10 argentino, acertó dos minutos más tarde para emparejar el tanteador. En el primer tiempo Argentina solamente concedió cuatro penales, mientras que Australia nueve. Además, los dirigidos por Álvaro Galindo ganaron los cuatro scrums a favor que tuvieron y cinco de los siete lines que arrojó su hooker Juan Manuel Vivas. En el cierre de la primera etapa, llegaría el primer try del encuentro gracias a una arremetida de Tomás Rapetti, hombre surgido en Alumni, mientras que Di Lucca aportaría la conversión para irse al descanso 10-3 arriba.

La lluvia y el viento serían el condimento especial durante la segunda mitad con con ambos equipos trabajando la disciplina el primer penal recién llegó a las 10 minutos. En ese tramo, Argentina consiguió un try gracias a Juan Pedro Bernasconi, quien tras un line y maul se desprendió y apoyó en el ingoal australiano. Santino Di Lucca convirtió y, además, dos minutos más tarde acertó un penal. Luego, la indisciplina aparecería en Argentina tras la tarjeta amarilla a Faustino Sánchez Valarolo por tackle alto. Sin embargo, el seleccionado aguantó durante los 10 minutos con un jugador menos ya que Australia solamente pudo sumar tres puntos gracias a un penal acertado por su número 10. Los juveniles argentinos no tuvieron peligro prácticamente al jugar un segundo tiempo con mucho criterio y llegaría el try que le puso el cierre a la enorme victoria nacional tras el arrebato de Julián Rossi y la conversión de Mateo Fossati para vencer 25-6 al local.