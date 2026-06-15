16 de junio de 2026
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Lionel Messi

Con Lionel Messi como bandera, Argentina inicia su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia

Con Lionel Messi y el Dibu Martínez, la Selección Argentina inicia la defensa del título ante una Argelia que llega invicta

La Selección de Fútbol de Argentina va por el bicampeonato.

La Selección de Fútbol de Argentina va por el bicampeonato.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de argentina comenzará este martes su participación en la Copa Mundial de Fútbol 2026, cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J, con Lionel Messi y Dibu Martínez desde el arranque y con la misión de iniciar de la mejor manera la defensa del título obtenido hace cuatro años en Qatar.

El encuentro se disputará desde las 22.00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas y contará con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, mientras que su compatriota Tomasz Kwiatkowski estará a cargo del VAR.

La Selección de Fútbol de Argentina inicia la defensa del título

La Albiceleste llega al estreno mundialista atravesando uno de los momentos más exitosos de su historia reciente.

Los dirigidos por Lionel Scaloni conquistaron de manera consecutiva la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, una serie de logros que consolidó al equipo como una potencia mundial.

Además, la Selección dominó las Eliminatorias Sudamericanas y consiguió su clasificación con varias fechas de anticipación. En su último amistoso preparatorio mostró un gran nivel al imponerse por 3-0 ante Islandia.

La de este año será la decimonovena participación de Argentina en una Copa del Mundo, torneo que ganó en tres oportunidades: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Lionel Scaloni tiene una sola duda

En cuanto al equipo, todo indica que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez logró recuperarse de la lesión en uno de sus dedos y será titular.

Además, Facundo Medina ocupará el lateral izquierdo en reemplazo de Nicolás Tagliafico, quien quedó descartado por lesión.

La única incógnita pasa por el lateral derecho, puesto para el que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel compiten por un lugar.

El resto del equipo estaría definido, con Lionel Messi y Lautaro Martínez como principales referencias ofensivas.

Argelia llega con una extensa racha invicta

El conjunto africano afrontará su quinta participación en una Copa del Mundo y llega con números que invitan a la cautela.

Argelia acumula 24 partidos sin perder, una racha en la que consiguió resultados destacados, como un empate sin goles ante Uruguay y una reciente victoria frente a Países Bajos.

Su mejor actuación mundialista se produjo en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final.

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic intentará dar el golpe ante el campeón vigente y comenzar el torneo con una victoria histórica.

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