Champions League: gol de Julián Álvarez y el panorama completo

El Club Atlético de Madrid logró un triunfo agónico por 2-1 ante Inter en el Metropolitano, con un cabezazo decisivo de José María Giménez que desató la euforia del equipo de Diego Simeone. Antes, Julián Álvarez había abierto el marcador en una noche cargada de emociones y resultados fuertes en la Champions League.
Julián Álvarez abrió el camino y Giménez sentenció el duelo
Atlético e Inter protagonizaron un encuentro intenso y con participación clave de los argentinos. Julián Álvarez rompió el cero con una maniobra individual que desacomodó a la defensa italiana. Minutos después, Piotr Zielinski estampó el 1-1 y empujó al Inter a adelantar sus líneas en busca de la victoria.
Arsenal brilló, Mbappé hizo historia y Liverpool sufrió otro golpe
La jornada —con cobertura de Agencia Noticias Argentinas— también dejó marcadores resonantes. Arsenal venció 3-1 a Bayern Múnich, con goles de Jurrien Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli, este último capitalizando un error de Manuel Neuer. El conjunto inglés quedó líder con puntaje ideal.
En Grecia, Kylian Mbappé escribió otro capítulo histórico: marcó cuatro goles en el triunfo 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos y se unió a Cristiano Ronaldo, Di Stéfano y Puskás como los únicos jugadores merengues con un póker en Champions.
La sorpresa del día la dio PSV, que goleó 4-1 a Liverpool en Anfield. Los tantos fueron de Ivan Periši, Guus Til y un doblete de Couhaib Driouech. El local solo tuvo un festejo transitorio gracias a Dominik Szoboszlai, pero los errores defensivos complicaron aún más al equipo de Arne Slot.
En París, PSG superó 5-3 a Tottenham con un brillante Vitor Ferreira, autor de tres tantos (uno de penal), más los aportes de Fabián Ruiz Peña y William Pacho. Para los Spurs marcaron Richarlison y Randal Kolo Muani por duplicado.
Otros resultados de la jornada de la Champions League: