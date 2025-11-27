Champions League: gol de Julián Álvarez y el panorama completo

El Club Atlético de Madrid logró un triunfo agónico por 2-1 ante Inter en el Metropolitano, con un cabezazo decisivo de José María Giménez que desató la euforia del equipo de Diego Simeone . Antes, Julián Álvarez había abierto el marcador en una noche cargada de emociones y resultados fuertes en la Champions League .

Atlético e Inter protagonizaron un encuentro intenso y con participación clave de los argentinos. Julián Álvarez rompió el cero con una maniobra individual que desacomodó a la defensa italiana. Minutos después, Piotr Zielinski estampó el 1-1 y empujó al Inter a adelantar sus líneas en busca de la victoria.

El equipo del “Cholo” resistió los mejores momentos del conjunto italiano y apeló a la fortaleza en el tramo final. Allí, un anticipo letal de José María Giménez selló el 2-1 definitivo. También fueron titulares Juan Musso , Nahuel Molina y Giuliano Simeone , mientras que Nicolás González ingresó en la segunda mitad. Lautaro Martínez , referencia ofensiva del Inter, no logró influir en el resultado.

La jornada —con cobertura de Agencia Noticias Argentinas— también dejó marcadores resonantes. Arsenal venció 3-1 a Bayern Múnich , con goles de Jurrien Timber , Noni Madueke y Gabriel Martinelli , este último capitalizando un error de Manuel Neuer . El conjunto inglés quedó líder con puntaje ideal.

En Grecia, Kylian Mbappé escribió otro capítulo histórico: marcó cuatro goles en el triunfo 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos y se unió a Cristiano Ronaldo, Di Stéfano y Puskás como los únicos jugadores merengues con un póker en Champions.

La sorpresa del día la dio PSV, que goleó 4-1 a Liverpool en Anfield. Los tantos fueron de Ivan Periši, Guus Til y un doblete de Couhaib Driouech. El local solo tuvo un festejo transitorio gracias a Dominik Szoboszlai, pero los errores defensivos complicaron aún más al equipo de Arne Slot.

En París, PSG superó 5-3 a Tottenham con un brillante Vitor Ferreira, autor de tres tantos (uno de penal), más los aportes de Fabián Ruiz Peña y William Pacho. Para los Spurs marcaron Richarlison y Randal Kolo Muani por duplicado.

Otros resultados de la jornada de la Champions League: