Champions League: cómo les fue a los argentinos en la sexta fecha

Julián Álvarez festeja su gol ante PSV en la sexta fecha de la Champions League.

Por Sitio Andino Deportes







La sexta fecha de la Champions League dejó actuaciones dispares para los futbolistas argentinos, con Julián Álvarez como protagonista gracias a su gol para el Atlético Madrid. Entre duelos directos, resultados inesperados y rendimientos que abren debate, los representantes albicelestes vivieron una jornada intensa en el máximo torneo europeo.

Cómo les fue a los argentinos en una fecha clave de Champions League El martes comenzó con el impacto de Julián Álvarez, que empujó la pelota al gol tras un error defensivo del PSV para poner el 1-1 parcial en el 3-2 final del Atlético Madrid. Además del atacante, participaron Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Thiago Almada en el conjunto español.

En Milán se dio un cruce argentino de peso: Alexis Mac Allister convirtió de penal el 1-0 del Liverpool ante el Inter de Lautaro Martínez, en un partido repleto de fricción. Ambos completaron los 90 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1998633780257632599&partner=&hide_thread=false ¡ERROR EN LA SALIDA DEL PSV Y GOL DE LA ARAÑA! Sorloth asistió a Julián Álvarez para que ponga el 1-1 parcial del Atlético de Madrid.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TcOpURnkdF — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025 Sorpresas, caídas y victorias argentinas en la Champions League En Londres, el Tottenham con Cristian Romero como capitán goleó 3-0 al Slavia Praga y escaló posiciones en la tabla general. Distinta fue la suerte del Chelsea de Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, que perdió 2-1 y retrocedió a la undécima ubicación.

En Francia, Gerónimo Rulli fue titular y Leonardo Balerdi ingresó en el complemento en el sufrido triunfo del Olympique Marsella ante Union St. Gilloise. Y en Grecia, el Olympiacos de Francisco Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni ganó 1-0 frente al Kairat Almaty. Las posiciones de la Champions League Embed