Champions League hoy: partidos, horarios, estadios y TV de la sexta fecha del torneo

Por Sitio Andino Deportes 9 de diciembre de 2025 - 08:32 La nueve partidos darán forma a la sexta fecha del nuevo formato con 36 equipos, en una pelea intensa por los puestos de clasificación. Con choques estelares como Champions League vive este martes una jornada clave para el fútbol: Inter–Liverpool y Barcelona–Eintracht Frankfurt, repasá acá horarios, TV y estadios de todos los encuentros.
Qué se juega hoy en la Champions League: horarios y escenarios La final se disputará el La edición 2025-2026 de la Champions avanza con su segunda temporada bajo el formato ampliado. 30 de mayo de 2026 en Budapest, y cada fecha es decisiva para ordenar posiciones en la tabla general.
Este martes habrá
nueve partidos, distribuidos en tres horarios principales: 12:30, 14:45 y 17:00. Aquí, el detalle completo.
Partidos de las 12:30 – Champions League
Kairat Almaty vs. Olympiacos
Estadio: Astana Arena (Astana)
Hora: 12:30
Partido de las 14:45 – Champions League
Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa
Estadio: Allianz Arena (Múnich)
Hora: 14:45
Partidos de las 17:00 – Champions League
Inter vs. Liverpool
Estadio: Giuseppe Meazza / San Siro (Milán)
Hora: 17:00
Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
Estadio: Camp Nou (Barcelona)
Hora: 17:00
Atalanta vs. Chelsea
Estadio: Gewiss Stadium (Bérgamo)
Hora: 17:00
Tottenham vs. Slavia Praga
Estadio: Tottenham Hotspur Stadium (Londres)
Hora: 17:00
PSV vs. Atlético de Madrid
Estadio: Philips Stadion (Eindhoven)
Hora: 17:00
Mónaco vs. Galatasaray
Estadio: Stade Louis II (Mónaco)
Hora: 17:00
Unión Saint-Gilloise vs. Olympique de Marsella
Estadio: Stade Joseph Marien (Bruselas)
Hora: 17:00 El panorama completo de la Champions League Las posiciones de la Champions League