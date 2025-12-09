9 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Champions League hoy: partidos, horarios, estadios y TV de la sexta fecha del torneo

La Champions League de fútbol juega su sexta fecha con duelos clave para definir clasificados. Repasá todos los detalles.

La Champions League disputa su sexta fecha con nueve partidos decisivos.

Por Sitio Andino Deportes

La Champions League vive este martes una jornada clave para el fútbol: nueve partidos darán forma a la sexta fecha del nuevo formato con 36 equipos, en una pelea intensa por los puestos de clasificación. Con choques estelares como Inter–Liverpool y Barcelona–Eintracht Frankfurt, repasá acá horarios, TV y estadios de todos los encuentros.

Qué se juega hoy en la Champions League: horarios y escenarios

La edición 2025-2026 de la Champions avanza con su segunda temporada bajo el formato ampliado. La final se disputará el 30 de mayo de 2026 en Budapest, y cada fecha es decisiva para ordenar posiciones en la tabla general.

Este martes habrá nueve partidos, distribuidos en tres horarios principales: 12:30, 14:45 y 17:00. Aquí, el detalle completo.

Partidos de las 12:30 – Champions League

Kairat Almaty vs. Olympiacos

Estadio: Astana Arena (Astana)

Hora: 12:30

Partido de las 14:45 – Champions League

Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa

Estadio: Allianz Arena (Múnich)

Hora: 14:45

Partidos de las 17:00 – Champions League

Inter vs. Liverpool

Estadio: Giuseppe Meazza / San Siro (Milán)

Hora: 17:00

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt

Estadio: Camp Nou (Barcelona)

Hora: 17:00

Atalanta vs. Chelsea

Estadio: Gewiss Stadium (Bérgamo)

Hora: 17:00

Tottenham vs. Slavia Praga

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium (Londres)

Hora: 17:00

PSV vs. Atlético de Madrid

Estadio: Philips Stadion (Eindhoven)

Hora: 17:00

Mónaco vs. Galatasaray

Estadio: Stade Louis II (Mónaco)

Hora: 17:00

Unión Saint-Gilloise vs. Olympique de Marsella

Estadio: Stade Joseph Marien (Bruselas)

Hora: 17:00

El panorama completo de la Champions League

Las posiciones de la Champions League

