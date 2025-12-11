11 de diciembre de 2025
Champions League: así les fue a los argentinos en la sexta fecha de la fase de grupos

La jornada del miércoles dejó triunfos, empates agónicos y varias presencias argentinas en la dura Champions League de fútbol. Mirá lo que pasó.

Nico Otamendi con el Benfica, un equipo regular de la Champions League.

Nico Otamendi con el Benfica, un equipo regular de la Champions League.

El segundo día de la sexta fecha de la UEFA Champions League de fútbol entregó un menú potente para los futbolistas argentinos repartidos por Europa. La noticia principal fue la victoria del Benfica por 2-0 frente al Napoli, resultado que le dio aire al conjunto portugués en su intento por meterse en los Playoffs.

Benfica, con presencia argentina, dio el golpe ante Napoli

El equipo de José Mourinho contó con Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea desde el arranque, mientras que Gianluca Prestianni no sumó minutos en medio de los rumores que lo acercan a River.

Con un sólido 2-0, el Benfica consiguió su segunda victoria en esta edición del certamen, aunque aún sigue fuera de los puestos de clasificación cuando restan dos jornadas por jugar.

Leverkusen: sin Palacios, pero con minutos para Echeverri

El Bayer Leverkusen rescató un empate 2-2 ante el Newcastle gracias a un gol agónico de Álex Grimaldo a los 43’ del segundo tiempo.

El argentino Exequiel Palacios quedó fuera de la convocatoria por lesión, mientras que Claudio “Diablito” Echeverri ingresó a falta de cinco minutos por Malik Tillman, sumando rodaje en el equipo alemán.

Anselmino, titular en el empate del Dortmund

El ex Boca Aaron Anselmino volvió a sumar minutos como titular en el 2-2 del Borussia Dortmund frente al Bodo Glimt de Noruega.

El defensor fue reemplazado a los 32’ del complemento por Julian Ryerson, en un partido duro para el conjunto alemán.

Foyth no estuvo en la derrota del Villarreal

El Villarreal cayó 3-2 ante el Copenhague de Dinamarca.

Juan Foyth, suspendido, no formó parte de la convocatoria del “Submarino Amarillo”.

