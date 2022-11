Catalina Roggerone, la mendocina que tiene como meta la selección mayor

#FútbolFemenino • Catalina Roggerone sobre su llegada al fútbol universitario : "Todavía no caigo en la cuenta de que me voy a vivir a otro país. Me toca tener esta nueva experiencia con Anela Nigito, que es una gran amiga, y eso es una enorme alegría".



