Carlos Mac Allister criticó duramente a Riquelme y lo definió como "el peor presidente de Boca"

La reciente derrota de Boca Juniors frente a Huracán por el Torneo Apertura profundizó la crisis deportiva del club y reavivó las críticas contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol . Una de las voces más fuertes fue la de Carlos Mac Allister , exjugador del Xeneize entre 1992 y 1996 , quien no dudó en calificar a Riquelme y a Martín Benito Noel como los peores dirigentes de los últimos 40 años .

Las duras declaraciones de Mac Allister contra Riquelme

En una entrevista con Radio La Red, el exdefensor pampeano lanzó una crítica directa hacia el actual presidente del club: “Riquelme es el peor presidente desde Martín Benito Noel para acá. (...) No ha invertido bien. Uno vende bien cuando vende lo que no le sirve. Si vendés a Mastantuono por 50 millones, se vende solo. El verdadero mérito está en desprenderse de los jugadores que no rinden, para así reducir gastos e incorporar refuerzos que sí ofrezcan rendimiento. Eso es saber vender”.