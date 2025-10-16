Calendario del Gran Premio de Estados Unidos 2025: con Franco Colapinto, días, horarios y TV en vivo

Franco Colapinto vuelve a subirse al Alpine en Austin.

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2025 llega con gran expectativa para el argentino Franco Colapinto, quien tendrá una nueva oportunidad en Alpine en el Circuito de las Américas, en Austin. Será la decimonovena fecha del campeonato mundial y el piloto nacional buscará sumar experiencia en un año difícil.

Franco Colapinto y su presente en la Fórmula 1 El argentino atraviesa una temporada con altibajos, marcada por el rendimiento limitado de su equipo. Colapinto tuvo su mejor actuación en Países Bajos, aunque volvió a los últimos lugares en Italia, Azerbaiyán y Singapur. El desafío en Austin será encontrar regularidad y acercarse a la zona de puntos.

En la lucha por el campeonato, Oscar Piastri encabeza la tabla, seguido por Lando Norris en un McLaren dominante. El vigente campeón completa el podio, en un certamen que mantiene la emoción en cada carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FormulaDirecta/status/1978766542541066692&partner=&hide_thread=false OFICIAL: Alpine presenta su livery especial para Austin en colaboración con Mercado Libre, patrocinador personal de Franco Colapinto.#F1 #USGP pic.twitter.com/odAFaZKoiJ — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 16, 2025 Calendario y horarios del Gran Premio de Estados Unidos 2025 El Gran Premio de Estados Unidos se disputa en el Circuito de las Américas (Austin, Texas). Estos son los horarios para la Argentina:

Viernes 17 de octubre Entrenamiento libre 1 (FP1): 14:30 hs Sprint Qualy: 18:30 hs

Sábado 18 de octubre Sprint: 14:00 hs Clasificación: 18:00 hs

Domingo 19 de octubre Carrera: 16:00 hs

Cómo ver en vivo la Fórmula 1 en Argentina El GP de Estados Unidos podrá seguirse en vivo por Disney+ en Argentina. Además, se espera que Fox Sports también transmita la competencia, aunque aún no fue confirmado oficialmente. La opción más completa sigue siendo F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1, que ofrece la carrera con diferentes cámaras, radios de pilotos y estadísticas en tiempo real.