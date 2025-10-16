Calendario del Gran Premio de Estados Unidos 2025: con Franco Colapinto, días, horarios y TV en vivo

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2025 llega con gran expectativa para el argentino Franco Colapinto, quien tendrá una nueva oportunidad en Alpine en el Circuito de las Américas, en Austin. Será la decimonovena fecha del campeonato mundial y el piloto nacional buscará sumar experiencia en un año difícil.
Franco Colapinto y su presente en la Fórmula 1
El argentino atraviesa una temporada con altibajos, marcada por el rendimiento limitado de su equipo. Colapinto tuvo su mejor actuación en Países Bajos, aunque volvió a los últimos lugares en Italia, Azerbaiyán y Singapur. El desafío en Austin será encontrar regularidad y acercarse a la zona de puntos.
En la lucha por el campeonato, Oscar Piastri encabeza la tabla, seguido por Lando Norris en un McLaren dominante. El vigente campeón completa el podio, en un certamen que mantiene la emoción en cada carrera.