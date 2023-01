Bruno Valdez llegó con la promesa de "meter siempre"

"Doy una promesa de trabajo, de entrega, disciplina, respeto, compañerismo. A mí me gusta mucho jugar en lo físico, meter siempre. Haceme sentir como jugador, tener la pelota, salir jugando, me gusta hacer goles. Jugar con la pelota cuando la tenemos y cuando no, meter".

"Yo recibí la llamada de la institución, preguntando si había la posibilidad. Al primero que llamé fue a Óscar (Romero), me ayudó a tomar la decisión, porque él está adentro del club. Uno conoce la historia, pero no de adentro. Él me habló bien, que me iban a recibir con los brazos abiertos, hay un grupo humano muy bueno. Eso me ayudó mucho", agregó Valdez.

"La verdad es que estoy feliz y orgulloso de elegir este escudo, sé de la historia del club. Lo que tengo en mi cabeza es jugar ya, entrar en la Bombonera con toda la gente, poder darle a la gente lo que se merece siempre", afirmó Bruno.

"Quiero demostrar por qué Boca se fijó en mí, quiero demostrar que estamos para pelear", confesó en su optimismo.

"Yo estoy bien, hice toda la pretemporada con el América, estaba para jugar la primera fecha. Me fui porque allá no tenían más cupo para extranjeros", explicó.

"Ya hablé con el profe (Hugo Ibarra), me dio la bienvenida. Le quiero agradecer mucho a él y a Tito (Pompei) también, que lo tuve en Sol de América. A mí me gusta mucho el festejo del Topo Gigio, pero creo que primero voy a tener que hablar con el original (en referencia a Riquelme), a mí me gusta escuchar el gol de la gente", contó el guaraní, de 30 años.

Bruno Valdez se realizó los chequeos médicos de rutina y se transformará en nuevo jugador del único grande. #DaleBoca pic.twitter.com/Z8MueqmowX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 16, 2023

Además, manifestó su disposición para la polifuncionalidad: "En la selección siempre jugué de lateral cuando el entrenador quería una ayuda, pero en los clubes siempre jugué de marcador central y a mí me gusta más. Pero si me necesitan en otro lado, voy a estar".

"Por lo que se ve del fútbol argentino es muy dinámico, es estructural, táctico a la vez. Creo que es más que nada adaptarme a lo que quiere Boca, a la forma de jugar, eso con trabajo lo vamos a lograr", adelantó Valdez.

"Nosotros allá jugamos 4-3-3 también, es todo muy vertical. No creo que vaya a tener problemas con ese esquema. Vamos a tener muchas conexiones por fuera, vamos a tener la pelota y a terminar las jugadas", cerró Valdez.