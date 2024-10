Boca "rompe el chanchito" por el entrenador que quiere

no va más

no va más ¡Se te va a extrañar! Se retira del fútbol un pedazo de campeón del mundo

El ex entrenador de Racing de Avellaneda, cuenta en su cuerpo técnico con dos ex Boca, Federico "Pocho Insúa” y Fabrizio Coloccini.

El actual DT del cuadro mexicano, se inició como entrenador en 2021 cuando fue contratado por Aldosivi, de Mar del Plata, y en su primer partido cayó derrotado por 2 a 1 con Godoy Cruz de Mendoza.

Luego, pasó a Racing club, con el que obtuvo dos copas nacionales (Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2022) y en las dos finales venció, justamente, a Boca Juniors por idéntico resultado de 2 a 1.

La llegada de Fernando Gago

Una de las razones por las cuales desde la dirigencia del conjunto de La Ribera consideran que el ex mediocampista aceptaría la oferta, sería por el vínculo que tiene con el club, ya que no solo surgió del mismo y jugó varios partidos vistiendo la camiseta azul y oro, sino que también es hincha de la institución.