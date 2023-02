Boca le hizo una nueva oferta a Huracán por Lucas Merolla

Ya cerrado el arribo de Miguel Merentiel, Boca no baja el pie del acelerador en el mercado de pases y ahora apunta todos los cañones a Lucas Merolla . Pese a que las negociaciones no vienen siendo nada sencillas, el Xeneize quiere contar con el marcador central de Huracán a toda costa y por eso en las últimas horas elevó una nueva oferta.

Después de que el Globo rechazara el primer ofrecimiento que rondaba los 700 mil dólares, el conjunto de la Ribera se estiró y puso sobre la mesa 1.200.000 de la moneda estadounidense por el 100% del pase del zaguero, que en junio finaliza su contrato con Huracán . Lo cierto es es que aunque la misma no cumple estrictamente con el número que pretende el presidente David Garzón, está bastante cerca y en Brandsen 805 hay optimismo.

En tanto, el jugador, que no está entre los convocados para el duelo con Yupanqui de hoy por la Copa Argentina, no aceptó el ofrecimiento del Riga de Letonia, que estaba dispuesto a pagar 1.5 millones de dólares para quedarse con él. A pesar de la negativa, no está del todo caído ya que le dieron un margen más para que revea su respuesta.

A su vez, en las últimas horas se le sumó otro competidor a Boca: el defensor de Huracán recibió el llamado de Juan Antonio Pizzi para jugar en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. En principio, Merolla estaría más interesado en seguir su carrera en el Xeneize antes que en el equipo de Pizzi, pero Huracán tiene la última palabra en este mercado de pases. En julio, el jugador será quien decida en todo caso donde jugar ya con el pase en su poder.