Boca le ganó a Instituto y se mete en la pelea: Aranda brilló y fueron tres puntos claves

Boca fue más y lo ganó bien.

Boca Juniors le ganó 2-0 a Instituto en la Bombonera , cortó una racha de empates como local y se metió en la pelea del Torneo Apertura 2026 . Con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro , el equipo de Claudio Úbeda volvió a sonreír.

El “Xeneize” dominó el partido desde la posesión, pero durante el primer tiempo le faltó profundidad y contundencia para romper el cero. Instituto, por su parte, apostó al contragolpe y generó algunas situaciones claras, aprovechando errores defensivos del local, aunque no logró concretar.

Úbeda explicó las salidas de Ascacíbar y Merentiel tras el empate de Boca y hubo reproches

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El equipo mostró mejorías respécto a los duelos anteriores y los hinchas ya se ilusionan.

El partido se destrabó en el inicio del complemento. A los 5 minutos , el juvenil Tomás Aranda sacó un derechazo desde afuera del área y marcó su primer gol en Primera , abriendo el camino para Boca.

El 2-0 de Adam Bareiro generó polémica: en primera instancia había sido anulado, pero tras la revisión del VAR, el árbitro convalidó el tanto. Instituto llegó a descontar, pero nuevamente el VAR intervino para anular el gol por fuera de juego, en otra acción discutida.

Sobre el final, Boca sufrió la lesión de Agustín Marchesín, que debió ser reemplazado, en una de las pocas noticias negativas de la noche. Con este triunfo, Boca suma 17 puntos, se ubica sexto en la Zona A y acumula ocho partidos sin derrotas, manteniéndose en la lucha por la clasificación.

Los goles de Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035872957180829861&partner=&hide_thread=false ¡PERO POR FAVOR, PIBE, QUÉ GOLAZO! Primer gol de Aranda en la Primera de Boca para marcar el 1-0 ante Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura.



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035875083806265428&partner=&hide_thread=false ¡LO PODÉS FESTEJAR TRANQUILO, ADAM! Bareiro estampó el 2-0 de Boca contra Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura.



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Preguntas y respuestas clave sobre Boca vs Instituto

Cómo salió Boca vs Instituto

Boca ganó 2-0 en la Bombonera por el Torneo Apertura.

Quiénes hicieron los goles de Boca

Los goles fueron de Tomás Aranda y Adam Bareiro.

Por qué hubo polémica en el partido

Por decisiones del VAR, que convalidó un gol de Boca y anuló uno de Instituto.

Cómo está Boca en la tabla

Está sexto en la Zona A con 17 puntos.

Cuántos partidos lleva sin perder Boca

Boca acumula ocho partidos invicto.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones