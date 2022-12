Bilardo lo anticipó: "Acá en África está el futuro del fútbol"

image.png

"Lo dije en el '75 cuando fuimos a jugar la Copa Mohamed a Marruecos y dije 'acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, en Sudamérica, no está en Asia", sentenció el Narigón, que en esa época era el director técnico de Estudiantes de La Plata. Luego el conductor de la emisión, Nicolás Repetto, le preguntó, "¿pero por habilidad o por el atletismo?" El entonces entrenador le respondió: "No, porque la gente todavía juega. Vos recorrés Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el Interior y la gente juega al fútbol en centros del país".