Barcelona y Real Madrid animan el clásico de España

El DT "blaugrana" Xavi Hernández, jugador del club en aquellos años, relativizó las sospechas al respecto en la conferencia de prensa de hoy: "No me molesta. Que la gente opine lo que quiera, yo sé que gané de forma lícita. Si algún día veo que gano gracias a los árbitros, me iré a casa. Nunca tuve esta sensación".