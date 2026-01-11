Barcelona venció 3-2 al Real Madrid y se consagró campeón de la Supercopa de España

Barcelona celebró en Arabia Saudita tras un clásico vibrante ante el Real Madrid.

Por Sitio Andino Deportes







El Barcelona se quedó con la Supercopa de España luego de imponerse 3-2 al Real Madrid en una final electrizante disputada en Arabia Saudita. En un clásico cargado de goles, tensión y polémicas, el equipo dirigido por Hansi Flick fue más efectivo en los momentos decisivos y resistió con carácter el tramo final con un jugador menos.

Un clásico a puro gol y un segundo tiempo decisivo El partido tuvo un cierre de primer tiempo frenético. Raphinha abrió el marcador para el Barça, Vinícius Júnior igualó con una jugada individual de alto nivel, y Robert Lewandowski volvió a adelantar a los culés antes de que Gonzalo García decretara el 2-2 parcial tras un tiro de esquina.

En el complemento, el Barcelona volvió a golpear. A los 72 minutos, Raphinha apareció otra vez y, con un remate desde la frontal del área que se desvió tras un resbalón, marcó el 3-2 definitivo, desatando el festejo azulgrana.

Frankie De Jong vio la roja sobre el… pic.twitter.com/jFumHTtl0X — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026 Expulsión, tensión y cierre con sufrimiento El tramo final fue de máxima tensión. Frenkie de Jong vio la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Kylian Mbappé y dejó al Barcelona con diez jugadores en los minutos decisivos. Aun así, el conjunto culé manejó los tiempos, controló la posesión y jugó con el nerviosismo de un Real Madrid que no logró reaccionar pese a los ingresos ofensivos dispuestos por Xabi Alonso.

