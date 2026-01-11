11 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
el mejor

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid y se consagró campeón de la Supercopa de España

El Barcelona de España derrotó al Real Madrid Club de Fútbol, se quedó con el clásico y levantó el primer título del año. Repasá lo acontecido.

Barcelona celebró en Arabia Saudita tras un clásico vibrante ante el Real Madrid.

Barcelona celebró en Arabia Saudita tras un clásico vibrante ante el Real Madrid.

Por Sitio Andino Deportes

El Barcelona se quedó con la Supercopa de España luego de imponerse 3-2 al Real Madrid en una final electrizante disputada en Arabia Saudita. En un clásico cargado de goles, tensión y polémicas, el equipo dirigido por Hansi Flick fue más efectivo en los momentos decisivos y resistió con carácter el tramo final con un jugador menos.

Un clásico a puro gol y un segundo tiempo decisivo

El partido tuvo un cierre de primer tiempo frenético. Raphinha abrió el marcador para el Barça, Vinícius Júnior igualó con una jugada individual de alto nivel, y Robert Lewandowski volvió a adelantar a los culés antes de que Gonzalo García decretara el 2-2 parcial tras un tiro de esquina.

Lee además
Valentín Castellanos convirtió de cabeza en el alargue y selló la clasificación del West Ham United en la FA Cup.
destacado

Valentín Castellanos marcó su primer gol en el West Ham y lo metió en la próxima ronda de la FA Cup
Franco Colapinto fue filmado entrenando bajo la lluvia en Uruguay, en una exigente rutina física de pretemporada.
automovilismo

Se filtró el exigente entrenamiento bajo la lluvia de Franco Colapinto y sorprendió a todos

En el complemento, el Barcelona volvió a golpear. A los 72 minutos, Raphinha apareció otra vez y, con un remate desde la frontal del área que se desvió tras un resbalón, marcó el 3-2 definitivo, desatando el festejo azulgrana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2010457730666897881&partner=&hide_thread=false

Expulsión, tensión y cierre con sufrimiento

El tramo final fue de máxima tensión. Frenkie de Jong vio la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Kylian Mbappé y dejó al Barcelona con diez jugadores en los minutos decisivos. Aun así, el conjunto culé manejó los tiempos, controló la posesión y jugó con el nerviosismo de un Real Madrid que no logró reaccionar pese a los ingresos ofensivos dispuestos por Xabi Alonso.

Con este triunfo, el Barcelona se quedó con un título clave en el inicio del año, reforzando su confianza en un clásico que volvió a demostrar por qué es uno de los partidos más intensos del fútbol mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/2010457757774655691&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Los Pumas 7´s dominaron en Mar del Plata y arrancaron 2026 con un título contundente

El escándalo judicial que sacude a Ezequiel Lavezzi: chats, traición y una demanda millonaria

Rally Dakar 2026: histórico triunfo de Kevin Benavides en la etapa 7 y doblete familiar en Arabia

Luciano Benavides gana la Etapa 7 del Rally Dakar y vuelve a meterse de lleno en la pelea

Autos Rally Dakar 2026: Ekström aprovechó el error de Lategan y se quedó con la Etapa 7

Torneos de golf con vista a la Cordillera: por qué Mendoza vive un boom silencioso

Turismo aventura en Malargüe: rafting extremo, ríos de montaña y paisajes que desafían los sentidos

Ex entrenador de Godoy Cruz denunció una estafa inmobiliaria millonaria

LO QUE SE LEE AHORA
Ezequiel Lavezzi enfrenta una demanda millonaria presentada por su ex asistente personal.
apuntado

El escándalo judicial que sacude a Ezequiel Lavezzi: chats, traición y una demanda millonaria

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 11 de enero de 2026

Fallecieron dos mujeres en Malargüe como consecuencia de un accidente vial. 
Continúa la investigación

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 11 de enero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 11 de enero de 2026

En el lugar se encontraban el hijo de la víctima y su pareja, quienes quedaron inmediatamente bajo investigación
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado y su ahijado quedó en la mira de los investigadores

Malargüe: un fatal accidente ocurrido en el Puente del Matadero.
Accidente fatal

Tragedia y dolor en Malargüe: una mujer y una niña murieron en un choque sobre la Ruta 40