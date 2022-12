Bangladesh, la "provincia 24" que se enloquece por Argentina

image.png

Estuvo presente en el duelo ante Corea del Sur que fue goleada de la Argentina por 4-1 y recuerda que junto a su padre quebraron en llanto cuando se dio la eliminación ante Alemania. Podría decirse que se trata de un argentino más y marcó que "Nunca me pierdo un partido" y tiene altas las expectativas con respecto a la Albiceleste. "Tengo muchas expectativas para este Mundial, hay muchas chances de que Argentina gane la copa", expresó.

EL MISTERIO DE LA ARGENTINIDAD DE BANGLADESH: SE REVELÓ LA HISTORIA DETRÁS DEL FANATISMO DESMEDIDO

El fanatismo no es sólo por la celeste y blanca y Turja sostiene: "Conozco la cultura argentina, el fútbol y el tango. También sé donde está en el mapa, conozco el tema de las Islas Malvinas y lo que hicieron los soldados ingleses contra los argentinos. Conozco al Che (Guevara), me gustan sus ideales".

Neesal Manzur Ul Elahee y el recuerdo de la final del Mundial de Italia 1990 ante Alemania

Neesal Manzur Ul Elahee, de 27 años, es otro de los fanáticos que tiene la región también por Diego Maradona y asegura: "Bangladesh tiene muchos fanáticos de Argentina por Maradona. Incluso en el Mundial de 1990 cuando Argentina fue robada por el referí en la final, muchas personas salieron a protestar".

Neesal es otro fanático del fútbol y que la pasión por Diego Maradona se la transmitieron las generaciones anteriores, pero él, fanático desde el 2002 por la Selección Argentina, recuerda a jugadores de la talla de "Batistuta, Crespo, Verón, Riquelme, Sorín, Pochettino y Simeone".

Sin embargo, Neesal Manzur no se olvida de Lionel Messi. Pero el astro argentino no sólo lo lleva a deleitarse de buen fútbol sino que cada vez que lo ve jugar le recuerda a su hermano, quien era un fanático del 10. "Mi hermano me habló de Messi y desde 2006 me hice hincha. En 2011, mi hermano murió en un accidente y su sueño era conocer a Leo. Cada vez que veo a Messi me acuerdo de mi hermano, ojalá pueda conocerlo algún día y contarle sobre mi hermano", narró Neesal que viajará hacia Qatar para presenciar las posibles presentaciones de la Albiceleste en cuartos de final y semifinal.

LOCURA en BANGLADESH por el triunfo de la SELECCIÓN ARGENTINA

"Además del fútbol, Argentina es famosa por la carne y el mate. Conozco la guerra de las Malvinas y como Bangladesh fue gobernada por el Reino Unido siempre vamos a apoyar a Argentina. Los argentinos son amorosos y generosos", declaró Neesal.

Aparajit Chattopadhyay, el profesor que le busca una explicación a este fenómeno

El amor trasciende fronteras y no sólo es en Bangladesh que se siente el cariño a la Selección Argentina sino que en la India también. Kerala y Bengala son las ciudades de aquel país en donde más sobresale el fanatismo por el combinado nacional y Aparajit Chattopadhyay, profesor de 60 años de lengua castellana en un instituto de Calcuta, capital de Bengala, trata de explicar este fenómeno.

¿Qué une a Bangladesh con Argentina?

"Argentina representaba el fútbol del tercer mundo sobre el tradicional dominio europeo. Maradona sigue siendo nuestro héroe y por eso Calcuta está llena de graffitis de él", comienza a decir en Télam Aparajit. "Calcuta tiene barrios completos a favor de Argentina y otros a favor de Brasil, pero la mayoría son de Argentina", establece este profesor de 60 años.

Pero a pesar de que Diego Maradona estará presente en todos los futboleros, para las nuevas generaciones Lionel Messi es el ídolo de todos y Chattopadhyay apunta: "Messi es muy popular, todos los niños tienen su camiseta".

La Selección Argentina y un mensaje de amor para Bangladesh

El fanatismo que despierta la Selección Argentina en Bangladesh, desde donde llegan increíbles imágenes de la gente lanzada a las calles para festejar los éxitos en el Mundial Qatar 2022, comienzan a multiplicar voces argentinas pidiendo que también esos remotos hinchas puedan conocer a sus ídolos. Que organicen un amistoso en sus tierras con todas las estrellas de la Selección Argentina es una idea que se repite en redes sociales aunque, por ahora y como punto de partida, llegó un saludo en las redes del equipo para su público asiático más fervoroso.

Como cada victoria argentina, no podía faltar el festejo de nuestros hermanos de #Bangladesh.

"¡Gracias por el apoyo a nuestro equipo! ¡Están re locos como nosotros!", escribió la cuenta oficial de Twitter de la Selección, con emojis de choque de puños con las banderas argentina y bangladesí y tres fotos de las impresionantes multitudes que apoyan a la Albiceleste. Y en los comentarios, se multiplican los gestos de cariño mutuos entre argentinos y asiáticos.