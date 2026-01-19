Australian Open: Thiago Tirante fue el único argentino que ganó en la segunda jornada

Thiago Tirante consiguió su primer triunfo en el Abierto de Australia y sostuvo la bandera argentina en la segunda jornada.

La segunda jornada del Abierto de Australia 2026 dejó sensaciones encontradas para el tenis argentino. Tras un arranque prometedor del torneo, Thiago Tirante fue el único representante nacional que logró avanzar , imponiéndose con autoridad ante el australiano Aleksandar Vukic en Melbourne.

El platense de 24 años , ubicado en el puesto 103 del ranking ATP , se impuso por 7-5, 6-2 y 6-2 , logrando así su primer triunfo en el cuadro principal del Australian Open y la segunda victoria de su carrera en un Grand Slam .

Tirante mostró solidez, paciencia y contundencia para neutralizar al local y cerrar un partido sin fisuras. Con esta victoria, el argentino sumó su segundo éxito en cuadros principales de torneos grandes, tras el obtenido ante Botic van de Zandschulp en la primera ronda de Roland Garros 2023 .

El triunfo cobra aún más valor en una jornada donde el resto de los argentinos no pudo sostener el buen arranque del certamen. Además, Tirante se perfila como el mejor singlista argentino disponible para la convocatoria de Javier Frana de cara al inicio de la Copa Davis 2026 , condicionada por el calendario.

Derrotas de Cerúndolo, Navone y Sierra

El resto del día fue adverso para la delegación nacional. Mariano Navone cayó en cuatro sets ante Hamad Medjedovic, mientras que Juan Manuel Cerúndolo fue derrotado también en cuatro parciales por el local Jordan Thompson, quien ingresó al cuadro principal por invitación.

En el cuadro femenino, Solana Sierra, única argentina presente en singles, quedó eliminada en su debut tras caer por 6-3 y 6-1 frente a la japonesa Moyuka Uchijima.

Cómo sigue el camino del tenis argentino en Melbourne

La actividad argentina continuará este lunes por la noche. Sebastián Báez, segundo mejor singlista nacional y ubicado en el puesto 36 del ranking, debutará no antes de las 22.30. El bonaerense llega con buenas sensaciones tras una destacada United Cup, pese a no haber logrado el título en el ATP de Auckland.

