19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
hostil día

Australian Open: Thiago Tirante fue el único argentino que ganó en la segunda jornada

El platense barrió al local Vukic y salvó una jornada de tenis adversa para la legión nacional en el duro Australian Open. Mirá lo sucedido.

Thiago Tirante consiguió su primer triunfo en el Abierto de Australia y sostuvo la bandera argentina en la segunda jornada.

Thiago Tirante consiguió su primer triunfo en el Abierto de Australia y sostuvo la bandera argentina en la segunda jornada.

Por Sitio Andino Deportes

La segunda jornada del Abierto de Australia 2026 dejó sensaciones encontradas para el tenis argentino. Tras un arranque prometedor del torneo, Thiago Tirante fue el único representante nacional que logró avanzar, imponiéndose con autoridad ante el australiano Aleksandar Vukic en Melbourne.

El platense de 24 años, ubicado en el puesto 103 del ranking ATP, se impuso por 7-5, 6-2 y 6-2, logrando así su primer triunfo en el cuadro principal del Australian Open y la segunda victoria de su carrera en un Grand Slam.

Lee además
Tomás Etcheverry superó un duro debut ante Kecmanovic en el Australian Open.
dale que va

Australian Open 2026: Etcheverry y Fran Comesaña avanzaron a la segunda ronda
Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez encabezan la legión argentina en el Abierto de Australia 2026.  
se viene lo mejor

Abierto de Australia 2026: los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales del debut

El triunfo que salvó el día para el tenis de Argentina

Tirante mostró solidez, paciencia y contundencia para neutralizar al local y cerrar un partido sin fisuras. Con esta victoria, el argentino sumó su segundo éxito en cuadros principales de torneos grandes, tras el obtenido ante Botic van de Zandschulp en la primera ronda de Roland Garros 2023.

El triunfo cobra aún más valor en una jornada donde el resto de los argentinos no pudo sostener el buen arranque del certamen. Además, Tirante se perfila como el mejor singlista argentino disponible para la convocatoria de Javier Frana de cara al inicio de la Copa Davis 2026, condicionada por el calendario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2013128760778698839&partner=&hide_thread=false

Derrotas de Cerúndolo, Navone y Sierra

El resto del día fue adverso para la delegación nacional. Mariano Navone cayó en cuatro sets ante Hamad Medjedovic, mientras que Juan Manuel Cerúndolo fue derrotado también en cuatro parciales por el local Jordan Thompson, quien ingresó al cuadro principal por invitación.

En el cuadro femenino, Solana Sierra, única argentina presente en singles, quedó eliminada en su debut tras caer por 6-3 y 6-1 frente a la japonesa Moyuka Uchijima.

Cómo sigue el camino del tenis argentino en Melbourne

La actividad argentina continuará este lunes por la noche. Sebastián Báez, segundo mejor singlista nacional y ubicado en el puesto 36 del ranking, debutará no antes de las 22.30. El bonaerense llega con buenas sensaciones tras una destacada United Cup, pese a no haber logrado el título en el ATP de Auckland.

En la segunda ronda, los cruces ya confirmados serán:

  • Francisco Cerúndolo vs. Damir Dzumhur

  • Tomás Etcheverry vs. Arthur Fery

  • Francisco Comesaña vs. Frances Tiafoe

  • Thiago Tirante vs. Tommy Paul

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno Nacional suma un capítulo judicial clave en su ofensiva contra la AFA

El Tetratlón de San Rafael celebra 30 años y bate récords históricos en El Nihuil

Mundial 2026: la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección

Temporada de Ruta mendocina: Bernardo Cambareri ganó la 9ª fecha

La victoria de Independiente Rivadavia y cómo sigue la Copa Argentina

Mirá el resumen: Boca reaccionó ante Olimpia, lo dio vuelta y ganó el amistoso de pretemporada en San Nicolás

La Lepra venció 2-0 a Estudiantes y arrancó con todo la defensa del título en la Copa Argentina

En España admiten mal clima en la Selección a meses de la Finalissima ante Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
El Tetratlón de San Rafael cumplirá 30 años el domingo 25 de enero en El Nihuil, con récord de participantes y un circuito emblemático.
polideportivo

El Tetratlón de San Rafael celebra 30 años y bate récords históricos en El Nihuil

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural
Gran convocatoria

Verano en Mendoza: los Picnics Musicales regresaron a la Nave Cultural

Las causas del incendio aún no fueron determinadas (Foto de Archivo)
La Legua

Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera