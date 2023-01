Asesinaron a un ex árbitro en medio de un tiroteo

El ex árbitro tenía 71 años.

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la noche de este martes en La Plata, cuando un ex árbitro y ex policía fue asesinado de un disparo en medio de un brutal ataque a sangre fría ocurrido en la localidad platense de Altos de San Lorenzo. De acuerdo con los reportes policiales, todo habría ocurrido alrededor de las 22 y, aunque todavía se intenta determinar cómo sucedió todo, testigos indicaron que al menos tres hombres armados lo sorprendieron y ultimaron.

Muchos fueron los encuentros en los que se vio envuelto en polémicas y su particular manera de actuar, lo convirtió en un árbitro que siempre terminaba teniendo mayor protagonismo de los habitual para un juez de fútbol. "Como árbitro y como policía, siempre pelee para defender a mis compañeros", sostuvo en dicha entrevista, el hombre que fue asesinado recientemente en La Plata. "El arbitraje se lleva en el corazón, no es por plata. Cuando damos los cursos muchos te dicen que lo hacen por la plata. Los que me dicen eso, yo les digo ¡Vayanse muchachos! Porque en algún momento va a venir un club a darte una cometa y van a perder muy fácil", explicaba entonces Lopumo, evidenciando así la pasión con la que se desempeñaba y cuáles eran sus valores.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone.

Fuente: 0221.com.ar