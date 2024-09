Arturo Vidal emuló al Tano Pasman en otra derrota dolorosa de Chile

Chile no encuentra su fútbol y el Rey Arturo no perdonó.

El player de fútbol del Colo Colo Arturo Vidal no toleró la derrota que sufrió Chile ante Bolivia y, apuntó nuevamente contra el entrenador Ricardo Gareca, quien no ganó desde que asumió en el cargo.

"Sin palabras, me duele mucho, sin sentido perder así, estar así como estamos, teniendo jugadores, pero no sé, me cuesta mucho. No entiendo la toma decisiones, se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a qué jugamos”, comentó una vez finalizado el encuentro.