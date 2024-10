Armados hasta los dientes, así se prepara Bolivia para enfrentar a Argentina

Quien tomó la palabra en la antesala del partido en el Estadio Monumental fue Carlos Lampe , arquero y referente del seleccionado boliviano que no podrá estar presente ya que está en plena recuperación de la rotura de tendón de Aquiles que sufrió en la pasada doble fecha ante Chile.

“Sabemos que es difícil sacarle un punto a Argentina en su cancha por como vienen. Nosotros venimos bien, con confianza y puede ser una oportunidad. Sacar un punto sería un muy buen resultado. No cualquier selección va a empatar a Argentina y mucho menos a ganar. Por lo que venimos haciendo y habiendo sacado tres puntos con Chile, sería un gran resultado para nosotros”, aseguró.

En cuanto a las fortalezas de Bolivia, Lampe comentó: “Yo creo que en el mediocampo y las bandas tenemos muy buen pie. Somos sólidos, la línea de cuatro está muy bien, hemos logrado tener la pelota tanto en Chile como con Bolivia. Somos muy físicos, es un equipo intenso por la juventud que tenemos. Contra Argentina no hay que rifar la pelota porque la presión tras pérdida es uno de sus fuertes”.

Por último, el arquero de 37 agregó: “Vemos una selección que juega sin presión. Se quitaron la mochila que tenían hace muchos años, ya lo habían hecho ganando la Copa América 2021 y ni hablar con el mundial. Bien merecido lo tienen, lo han buscado y en lo personal me puso muy contento. Argentina es una selección que presiona mucho, que siempre quiere tener la pelota y que obviamente buscan a Leo para que él pueda asociarse o meter una pelota de gol. Me parece que la receta tiene que ser similar a la de Chile, atacar a los espacios cuando podamos hacerlo”

Lampe y su admiración por Messi

Sumándose al extenso listado de jugadores que se rinden a los pies del capitán argentino, Lampe se refirió a la figura del 10 quien admira no solo por lo futbolístico, sino que por lo humano también. "Es el mejor de todos los tiempos", aseguró Lampe sobre Messi. - Conmebol

“Con Leo nos enfrentamos muchas veces. Siempre tuvimos buena relación dentro de la cancha. Más allá de la rivalidad y del jugador, tengo una admiración especial por cómo es como persona, común y corriente, es uno más. Es el mejor de todos los tiempos, es un distinto”, expresó.

Sin embargo, además de elogiarlo, también detalló como deberían marcarlo sus compañeros para evitar el menor daño posible de su parte: “La selección boliviana no va a cambiar mucho, con Chile cambió poco. Messi es un jugador adelantado, que piensa antes, que ve espacios que otros no los ven, por donde vaya Lionel tiene que haber un jugador cerca para que no reciba”.

El visto bueno de la llegada de Fernando Gago como DT de Boca

Dejando de lado el tema del seleccionado boliviano y su visita a Argentina, Lampe fue consultado por el arribo de Gago al Xeneize, club en el que pasó allá entre 2018 y 2019: “Cuando yo era compañero de él se veía que iba a ser entrenador. Hablábamos bastante. Tiene personalidad y tiene la espalda, tiene todo para ser un gran entrenador en Boca, va a tener poder de decisión. Es un gran técnico, lee muy bien los partidos, lo enfrenté como DT y sus equipos son intensos. Creo que le va a ir muy bien”.