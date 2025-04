Argentina prendió la máquina en el Sudamericano y ahora barrió a Perú

La Sub 17 impuso su fútbol.

A pesar de la Libertadores siendo la principal atracción del día, este miércoles la Selección de fútbol de Argentina Sub 17 se destacó con una victoria contundente por 5-0 sobre Perú en el Sudamericano Sub 17. En un partido donde el equipo de Diego Placente dominó de principio a fin, el equipo nacional no tuvo piedad del combinado peruano, que venía de tres derrotas consecutivas en el torneo.