Argentina perdió la final de la AmeriCup 2025 contra Brasil ¿Qué significa este revés para el futuro?

La AmeriCup fue para los brasileños.

Por Sitio Andino Deportes







En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Brasil se quedó con el clásico sudamericano al derrotar a la Selección Argentina de básquet por 55-47 en la final de la AmeriCup 2025. Con esta victoria, la Verdeamarela se tomó revancha del título perdido en Recife 2022 y celebró un campeonato histórico tras eliminar a Estados Unidos en semifinales.

La defensa brasileña se mostró implacable, anuló a las principales figuras argentinas y dejó sin respuestas al ataque. El partido fue intenso, físico y de mucho desgaste, donde la eficacia de Brasil marcó la diferencia en los momentos decisivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1962354965080334801&partner=&hide_thread=false Argentina es subcampeona de la #AmeriCup 2025



En la final en Nicaragua, la Selección Mayor masculina cayó ante su par de Brasil por 55-47. Juan Fernández integró el quinteto ideal de la competencia.



Leé la crónica del partido: https://t.co/BR1E65AR7x pic.twitter.com/tGX28t94l6 — Argentina Básquet (@cabboficial) September 1, 2025 Brasil, campeón de la AmeriCup 2025 y con sabor a revancha La Verdeamarela venía de un triunfo histórico ante Estados Unidos en semifinales, un resultado que le dio confianza y motivación extra para llegar a la final. Con un plan de juego claro, basado en defensa fuerte, control del ritmo y velocidad en las transiciones, pudo superar a Argentina y quedarse con la AmeriCup 2025.

Este triunfo representa mucho más que un título: significa la recuperación del prestigio brasileño en el básquet continental. Para la Selección Argentina, en cambio, la derrota deja dudas y la necesidad de ajustar el funcionamiento para volver a competir al máximo nivel en los próximos compromisos internacionales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cabboficial/status/1962354020636365042&partner=&hide_thread=false Cabeza arriba. Esto sigue.



Noviembre 2025. Comienzan los Clasificatorios FIBA Rumbo a Qatar 2027. pic.twitter.com/q2tYgrhAb5 — Argentina Básquet (@cabboficial) September 1, 2025