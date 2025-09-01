no pudo

Argentina perdió la final de la AmeriCup 2025 contra Brasil ¿Qué significa este revés para el futuro?

La Selección de básquet de Argentina no pudo contra la Verdeamarela en la definición de la dura AmeriCup y terminó segunda. Mirá lo sucedido.

En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Brasil se quedó con el clásico sudamericano al derrotar a la Selección Argentina de básquet por 55-47 en la final de la AmeriCup 2025. Con esta victoria, la Verdeamarela se tomó revancha del título perdido en Recife 2022 y celebró un campeonato histórico tras eliminar a Estados Unidos en semifinales.

La Selección de básquet de Argentina perdió la final del clásico sudamericano

El equipo dirigido por Pablo Prigioni llegaba a la definición tras una gran victoria en semifinales sobre Canadá (83-73). La Albiceleste buscaba reeditar la conquista lograda en Recife 2022, también ante Brasil, pero esta vez el resultado fue diferente: la ofensiva argentina no pudo romper la férrea defensa rival y quedó en 55 puntos, un registro muy bajo.

La defensa brasileña se mostró implacable, anuló a las principales figuras argentinas y dejó sin respuestas al ataque. El partido fue intenso, físico y de mucho desgaste, donde la eficacia de Brasil marcó la diferencia en los momentos decisivos.

Brasil, campeón de la AmeriCup 2025 y con sabor a revancha

La Verdeamarela venía de un triunfo histórico ante Estados Unidos en semifinales, un resultado que le dio confianza y motivación extra para llegar a la final. Con un plan de juego claro, basado en defensa fuerte, control del ritmo y velocidad en las transiciones, pudo superar a Argentina y quedarse con la AmeriCup 2025.

Este triunfo representa mucho más que un título: significa la recuperación del prestigio brasileño en el básquet continental. Para la Selección Argentina, en cambio, la derrota deja dudas y la necesidad de ajustar el funcionamiento para volver a competir al máximo nivel en los próximos compromisos internacionales.

