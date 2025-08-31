A qué hora se juega la final de la AmeriCup entre Argentina y Brasil

Argentina impuso condiciones en la semifinal de la AmeriCup.

La Selección argentina de básquet continúa alimentando su sueño continental en la AmeriCup 2025 . En Managua , el equipo dirigido por Pablo Prigioni superó con autoridad a Canadá por 83-73 y se clasificó a la gran final , donde enfrentará nada menos que a Brasil en un clásico con sabor a revancha.

Desde el inicio, Argentina impuso condiciones con un parcial de 11-0 que marcó el rumbo del partido. La defensa fue férrea para contener a los canadienses y el ataque mostró precisión y paciencia. El primer cuarto se cerró con un claro 24-9 , diferencia que condicionó el desarrollo del encuentro.

En el segundo período, la Albiceleste mantuvo su intensidad . Los tiros de larga distancia y la solidez defensiva le permitieron llegar al descanso con una ventaja de 46-29 , dejando a Canadá sin respuestas claras.

La gran figura fue el cordobés José “Pepe” Vildoza , autor de 26 puntos y 6 asistencias . Sus triples fueron determinantes para frenar los intentos de reacción de Canadá . Junto a él, se destacó Gonzalo Corbalán , quien firmó un doble-doble con 12 puntos y 10 rebotes , además del aporte de Juan Fernández con 11 unidades .

Argentina vapuleó a Canadá y se metió en la final de la #AmeriCup El Seleccionado Nacional dominó al gran cuco del torneo para imponerse por 83-73 con una exhibición de buena defensa y básquet coral. Estelar José Vildoza con siete triples. Este domingo 21.10, la final…

Los relevos también dieron la talla: Juampi Vaulet y Alex Negrete aportaron energía y ritmo, mientras que en los momentos de mayor tensión, Nicolás Brussino y Francisco Caffaro supieron responder con temple.

Orgullo y amor por la camiseta



Nuestro Capitán en la #AmeriCup @VildozaJ11

Canadá amagó, Argentina respondió

En el tercer cuarto, Canadá intentó reaccionar con la intensidad de Kabengele y Carr, pero Argentina mantuvo la calma. Con un parcial de 22-16, los de Prigioni volvieron a despegarse en el marcador, superando la barrera de los 20 puntos.

Si bien en el último cuarto los norteamericanos achicaron la diferencia, nunca lograron poner en riesgo real la victoria argentina. La solidez colectiva y el liderazgo de Vildoza aseguraron el boleto a la final.

A qué hora se juega la final de la Selección de básquet de Argentina





La Selección Mayor masculina disputa la FINAL de la @AmeriCup.



Brasil

21.10 hs

Polideportivo Alexis Argüello, Managua

Transmite TyC Sports, DSports y Courtside 1891

El rival será Brasil, que dio la gran sorpresa al derrotar a Estados Unidos por 92-77 con un último cuarto arrollador (34-9). Así, la AmeriCup 2025 reeditará la final de Recife 2022, donde la Albiceleste se consagró campeona.

El domingo, en Managua, habrá choque de gigantes: Argentina vs Brasil por el título continental. La ilusión de repetir la gloria está más viva que nunca.

El partido se jugará este domingo a las 21:10 horas de Argentina en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.