Aplastante triunfo de Francisco Cerúndolo en el Abierto de Australia y pase firme a tercera ronda

Francisco Cerúndolo volvió a demostrar por qué es el argentino mejor ubicado del ranking ATP de tenis. Con un rendimiento sólido, agresivo y sin fisuras, el porteño aplastó al bosnio Damir Dzumhur y avanzó con autoridad a la tercera ronda del Abierto de Australia, convirtiéndose en el primer nacional en alcanzar esa instancia en 2026.

Un dominio total de Francisco Cerúndolo en Melbourne El número 21 del mundo no dejó dudas desde el inicio y se impuso por 6-3, 6-2 y 6-1 en apenas 1 hora y 38 minutos de juego. Cerúndolo fue ampliamente superior en todos los aspectos del partido, manejó los tiempos, presionó desde la devolución y aprovechó cada error de su rival.

El argentino logró siete quiebres en doce oportunidades, una estadística que reflejó con claridad la diferencia de jerarquía entre ambos. Dzumhur, visiblemente frustrado, nunca pudo encontrar respuestas ante la solidez del juego albiceleste.

