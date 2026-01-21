21 de enero de 2026
{}
Aplastante triunfo de Francisco Cerúndolo en el Abierto de Australia y pase firme a tercera ronda

El argentino Francisco Cerúndolo metió una victoria contundente ante Damir Dzumhur y se metió en la 3ra ronda del Australia Open. Mirá lo que pasó.

Francisco Cerúndolo mostró su mejor versión y avanzó con autoridad en el Abierto de Australia. (Foto: NA)

 

Francisco Cerúndolo volvió a demostrar por qué es el argentino mejor ubicado del ranking ATP de tenis. Con un rendimiento sólido, agresivo y sin fisuras, el porteño aplastó al bosnio Damir Dzumhur y avanzó con autoridad a la tercera ronda del Abierto de Australia, convirtiéndose en el primer nacional en alcanzar esa instancia en 2026.

Un dominio total de Francisco Cerúndolo en Melbourne

El número 21 del mundo no dejó dudas desde el inicio y se impuso por 6-3, 6-2 y 6-1 en apenas 1 hora y 38 minutos de juego. Cerúndolo fue ampliamente superior en todos los aspectos del partido, manejó los tiempos, presionó desde la devolución y aprovechó cada error de su rival.

El argentino logró siete quiebres en doce oportunidades, una estadística que reflejó con claridad la diferencia de jerarquía entre ambos. Dzumhur, visiblemente frustrado, nunca pudo encontrar respuestas ante la solidez del juego albiceleste.

El próximo desafío y el adiós de Tirante

Con esta victoria, Cerúndolo espera ahora por el ganador del cruce entre Jaime Faria y Andrey Rublev, en un partido que marcará una nueva exigencia para el argentino en el certamen oceánico.

La jornada no fue completamente positiva para el tenis nacional. Thiago Tirante quedó eliminado tras caer ante el estadounidense Tommy Paul por 6-3, 6-4 y 6-2. El platense luchó especialmente en el segundo set, pero la jerarquía del norteamericano terminó inclinando la balanza.

