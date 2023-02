¿Ángel Di María al fútbol argentino? Qué dijo el jugador sobre esa chance

En base a las palabras de la pareja de Gonzalo Belloso, presidente del club rosarino, el ex PSG tomó el guante y salió a contestar: "Sinceramente no me cayó nada bien. Salir a decir esas cosas en este momento no era necesario. Hacer estas cosas para fines políticos es al pedo, porque ellos ya están como presidente y vicepresidenta, no era necesario. Más que nada porque ilusionan a la gente y crean un malestar en la gente porque si al fin y al cabo, no vuelvo, al que putean es a mí y también a ellos. Sinceramente es al pedo". "Yo soy el que decido por mi futuro y cuándo es el momento".