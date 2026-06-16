Andino Mundialista capítulo 10: Qatar 2022, la historia de una emoción colectiva

Qatar 2022 no fue un Mundial más. Fue una experiencia que atravesó a toda la Argentina , una emoción colectiva que todavía sigue latente en la memoria de millones.

Todo arrancó con un golpe inesperado: la derrota ante Arabia Saudita . El sueño parecía complicarse desde el inicio. Pero después llegó México, el gol de Messi y algo hizo clic. Ahí volvió a nacer la ilusión .

Ese partido marcó un antes y un después . La Selección se acomodó, el equipo creció y el país entero empezó a creer otra vez.

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Una canción que se volvió himno en Qatar 2022

Si Qatar 2022 tuvo una banda sonora, fue una sola: “Muchachos”. Lo que empezó como una canción de tribuna terminó convirtiéndose en un himno nacional.

Sonó en Qatar, en cada casa, en los autos y en cada rincón del país. Fue mucho más que música: fue identidad, emoción y pertenencia.

Embed - Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

Qatar 2022: el poder de las cábalas y el “Elijo creer”

Como en todo Mundial, aparecieron las cábalas. Pero esta vez fueron masivas. Coincidencias con 1986, números, posteos virales y teorías que se multiplicaban en redes.

Y una frase que se transformó en bandera: “Elijo creer”. Más que una expresión, fue una forma de vivir el Mundial.

Andino Mundialista episodio 10, Tomás Almuna 01 (02) Andino Mundialista llegó a su fin, con un recuerdo imborrable para los argentinos. Foto: Mike Bartoluce

El Obelisco y las calles como escenario de la historia

Cada triunfo tenía el mismo final: miles de personas copando el Obelisco. Y después de la final, la imagen fue total: millones de argentinos en las calles celebrando la tercera estrella.

El festejo desbordó cualquier previsión. Fue una de las celebraciones populares más grandes de la historia del país.

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Mendoza también escribió su propia fiesta en Qatar 2022

La emoción no fue solo en Buenos Aires. En Mendoza, el punto de encuentro fue el Kilómetro Cero.

Miles de mendocinos se reunieron para cantar, abrazarse y celebrar. Como en cada gran acontecimiento, la calle volvió a ser el lugar donde todo se comparte.

Copa del mundo futbol, mundial qatar 2022, festejos en mendoza, final Mendoza se tiñó de celeste y blanco tras la obtención del campeonato mundial en Qatar 2022. Foto: Cristian Lozano

Un regreso inolvidable

Cuando la Selección volvió al país, ocurrió algo inédito. La cantidad de gente que salió a recibirla fue tan grande que el micro no pudo avanzar.

El plantel tuvo que continuar el recorrido en helicóptero, saludando desde el aire. Una postal única de un país completamente desbordado de felicidad.

El título de Qatar 2022, mucho más que fútbol

Qatar 2022 fue fútbol, sí. Pero también fue abrazo, canción, lágrima y calle. Fue una copa… pero también una memoria colectiva que quedará para siempre.

Y vos, ¿dónde viviste vos ese Mundial?

Andino Mundialista episodio 10, Tomás Almuna 01 Andino Mundialista cierra con un episodio sobre un momento inolvidable. Foto: Mike Bartoluce

El último capítulo de Andino Mundialista

La pasión por el Mundial se juega también fuera de la cancha, y en ese camino BORHA Casacas se sumó a “Andino Mundialista”, la propuesta especial de Sitio Andino y Andino Streaming por la Copa del Mundo 2026. Con una identidad vinculada a las camisetas históricas, los colores del fútbol y la nostalgia de los grandes momentos mundialistas, la marca fue parte de este ciclo que recorrió historias, ídolos y recuerdos que marcaron a generaciones de argentinos.

El Mundial 2026 ya inició, Entre nostalgia, renovación y nuevas ilusiones. Y en ese camino, Andino Mundialista propuso seguir reviviendo —y también repensando— las páginas que marcaron al fútbol argentino. Esperamos que hayas disfrutado de este ciclo, como lo disfrutamos nosotros haciéndolo.