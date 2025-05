Alejandro Garnacho y Amorín "a las manos" luego de perder la Europa League

Tensión entre Alejandro Garnacho y Amorim: una relación fracturada

Por su parte, el hispano-argentino se había quejado del poco tiempo de juego que tuvo en el duelo por el título, a pesar de haber disputado casi todas las instancias del certamen internacional desde el arranque. "Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé", soltó con tono de molestia. Y agregó: "Nuestra temporada fue una mi…, en liga no le ganamos a nadie".