Alcoholizado, una leyenda del fútbol brasileño sembró dudas sobre su estado actual

Adriano Leite Ribeiro , o mejor conocido como Adriano, fue una estrella del fútbol brasileño que supo formar una carrera internacional destacable. Luego de su retiro a los 34 años , no se supo mucho sobre él hasta hoy cuando se viralizó un video donde se lo muestra en un estado de ebriedad en medio de una favela .

Adriano vuelve a ser tendencia en redes sociales por un video preocupante donde se lo muestra alcoholizado, discutiendo y descalzo. En una favela de Brasil el ex jugador del Inter y del Miami United FC , donde se retiró a los 34 años en 2016 , dejó gran preocupación a sus fanáticos por su estado físico y mental.

Quand tu sais que Adriano a sombré dans la dépression après la mort de son père et s’en est jamais relevé ça déchire le cœur de le voir ainsi. On a pas tous la même force face aux épreuves, soyons humbles. pic.twitter.com/L6tiwOz3Ff

Lejos de la comodidad y retirado del fútbol, el astro brasileño no oculta su preferencia por vivir en uno de los lugares más complejos por las drogas y las detenciones policiales .

Sin embargo, en una entrevista con el medio The Players Tribune, el ex del Flamengo afirmó que tras la muerte de su padre no volvió a ser el mismo porque jugaba sólo para su familia. Poco después de este suceso, entró en un pozo depresivo que lo condujo a dejar de cuidarse y volverse alcohólico.

Fuente: Doble Amarilla