Agustín Canapino campeón del Turismo Carretera 2025: el Titán logró su quinto título y quedó a uno de Traverso

Por Sitio Andino Deportes 7 de diciembre de 2025 - 12:28
En una definición contundente en el
Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, se consagró campeón del Agustín Canapino Turismo Carretera 2025 al ganar la primera serie clasificatoria de la última fecha. Con ese triunfo sumó los puntos necesarios para sellar su quinto campeonato, demostrando una vez más por qué es una de las grandes figuras del automovilismo argentino.
Una temporada dominante en el Turismo Carretera: números y autoridad del nuevo campeón sobre su escolta, El piloto de Chevrolet, nacido en Arrecifes hace 35 años, llegó a la última fecha con una ventaja abrumadora: 57,5 puntos Santiago Mangoni.
En la serie decisiva volvió a imponer condiciones:
Ganó cómodamente la clasificación.
Superó a
Jeremías Olmedo (Ford) y Germán Todino (Ford).
Dejó atrás a
Matías Rossi (Toyota), cuarto.
La razón de esa superioridad se explica en su cierre de temporada:
Canapino ganó cinco de las últimas siete fechas, una marca que selló su liderazgo y le permitió coronarse antes de la final.
Con este triunfo en La Plata, el arrecifeño alcanzó los
199,5 puntos en la Copa de Oro, ampliando la diferencia sobre Mangoni ( 131,5) y Rossi ( 131,25).
Agustín Canapino, cada vez más cerca de la cima histórica del TC
Con su consagración en
2010, 2017, 2018, 2019 y ahora 2025, Agustín Canapino acumula cinco títulos de Turismo Carretera, una cifra que lo coloca: A uno del legendario Juan María “Flaco” Traverso (6).
A dos de Guillermo Ortelli (7), otro ícono de Chevrolet.
El piloto de Camaro continúa ascendiendo en la historia grande del TC y se consolida como uno de los nombres más influyentes de la categoría en el siglo XXI.