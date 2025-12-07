7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Agustín Canapino campeón del Turismo Carretera 2025: el Titán logró su quinto título y quedó a uno de Traverso

El piloto de Chevrolet Agustín Canapino ganó la serie en La Plata y obtuvo su quinto título del exigente Turismo Carretera. Repasá lo sucedido.

Agustín Canapino, firme en La Plata, logró su quinto título de TC.

Agustín Canapino, firme en La Plata, logró su quinto título de TC.

Por Sitio Andino Deportes

En una definición contundente en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, Agustín Canapino se consagró campeón del Turismo Carretera 2025 al ganar la primera serie clasificatoria de la última fecha. Con ese triunfo sumó los puntos necesarios para sellar su quinto campeonato, demostrando una vez más por qué es una de las grandes figuras del automovilismo argentino.

Lee además
Julián Santero levantó la copa de campeón de la Clase 3 frente al público mendocino.
alegría inmensa

Julián Santero al grito de campeón del TN Clase 3 en Mendoza: festejo local ante el triunfo de Canapino
Moneta, figura clave de Los Pumas 7, anotó dos tries en la final ante Sudáfrica.
igual vale

Los Pumas 7s perdieron la final ante Sudáfrica en Ciudad del Cabo: repunte enorme y cierre dramático

En la serie decisiva volvió a imponer condiciones:

  • Ganó cómodamente la clasificación.

  • Superó a Jeremías Olmedo (Ford) y Germán Todino (Ford).

  • Dejó atrás a Matías Rossi (Toyota), cuarto.

La razón de esa superioridad se explica en su cierre de temporada:

Canapino ganó cinco de las últimas siete fechas, una marca que selló su liderazgo y le permitió coronarse antes de la final.

Con este triunfo en La Plata, el arrecifeño alcanzó los 199,5 puntos en la Copa de Oro, ampliando la diferencia sobre Mangoni (131,5) y Rossi (131,25).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/1997663699000013042&partner=&hide_thread=false

Agustín Canapino, cada vez más cerca de la cima histórica del TC

Con su consagración en 2010, 2017, 2018, 2019 y ahora 2025, Agustín Canapino acumula cinco títulos de Turismo Carretera, una cifra que lo coloca:

  • A uno del legendario Juan María “Flaco” Traverso (6).

  • A dos de Guillermo Ortelli (7), otro ícono de Chevrolet.

El piloto de Camaro continúa ascendiendo en la historia grande del TC y se consolida como uno de los nombres más influyentes de la categoría en el siglo XXI.

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto cerró último en Abu Dhabi: qué pasó con Alpine y cómo termina su temporada 2025

Lando Norris se consagró campeón del mundo en la Fórmula 1

Claudio "Chiqui" Tapia, reunión en la Casa Blanca antes del Mundial 2026 ¿Y con Trump?

El Handball cayó ante Francia en el Mundial, pero la mendocina Ayelén García se destacó y ahora van por Túnez

Las Leoncitas avanzan en el Mundial con tres goles mendocinos: goleada, punta del grupo y ahora Alemania

Este domingo se corre una nueva edición de la Media Maratón del Hospital Malargüe

Última participación de Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera

El reino de Messi sigue intacto: otro título con Inter Miami y un récord de 47 conquistas

LO QUE SE LEE AHORA
Última participación de Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera.
Gran premio

Última participación de Colapinto en la F-1 2025 : a qué hora y cómo ver la carrera

Las Más Leídas

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar
Las fotos y el video

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública
Grave

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina
Sabor local

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado
Peligroso

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado

Te Puede Interesar

Se cumplen diez años de gestión radical en Mendoza.
recorrido

La era Cornejo–Suarez–Cornejo: una década de gobiernos radicales en Mendoza

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Por Facundo La Rosa
Javier Mieli ante una buenoa cosecha de dólares y viento de cola para 2026
Buena cosecha

Dólares 2026: El viento de cola y una nueva oportunidad para la economía de Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez