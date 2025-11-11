AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la liga argentina 2025

El final del Torneo Clausura marca el inicio de la fase más esperada: los playoff de la Liga Profesional de Fútbol 2025 , que definirán al nuevo campeón del fútbol argentino. AFA confirmó el cronograma, los cruces y los equipos clasificados , en una instancia que reunirá a los 16 mejores de la fase regular.

Los conjuntos que aseguraron su pase a los octavos de final llegan en un nivel parejo, lo que anticipa una definición vibrante. Del Grupo A clasificaron Boca Juniors, Unión, Central Córdoba, Tigre y Estudiantes , mientras que del Grupo B avanzaron Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo , entre otros. En total, 16 equipos buscarán quedarse con el trofeo.

Cada partido será de eliminación directa , con ventaja de localía para los mejor ubicados en la fase de grupos. A diferencia del Apertura, si hay empate en los 90 minutos habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, penales. La final se disputará en estadio neutral , lo que añade aún más emoción a la definición del campeonato.

Los octavos de final presentan duelos de alto voltaje. Entre los más destacados están Boca Juniors vs San Martín de San Juan , Rosario Central vs Estudiantes , Lanús vs Racing y Deportivo Riestra vs Argentinos Juniors . Cada encuentro podría redefinir la tabla de posiciones y alterar los cupos para las copas internacionales de 2026.

Según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino, la acción comenzará el viernes 14 de noviembre, y se extenderá hasta el lunes 17 con partidos decisivos en todo el país. El espectáculo no sólo estará en los estadios, sino también en la lucha por evitar el descenso y en la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana.

Lo que está en juego para los clubes

Además del título, la Copa de la Liga Profesional 2025 otorgará plazas internacionales. Rosario Central y Boca ya tienen asegurado su boleto a la Libertadores 2026, mientras que equipos como River, Racing y Tigre pelean por ingresar a la Sudamericana. Cada punto vale oro, y el rendimiento en los playoff será clave para definir el panorama continental.

En paralelo, la lucha por la permanencia mantiene en vilo a clubes como Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín de San Juan, que pelean por no descender. Los fanáticos mendocinos seguirán de cerca el rendimiento del Tomba, que buscará cerrar la temporada con una sonrisa ante su gente.