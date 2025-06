Adiós a Kevin Benavides del motociclismo: el dos veces campeón del Dakar anunció su retiro

Kevin Benavides deja su lugar como piloto oficial de KTM , tras sacar a la luz un triste mensaje hacia sus más de casi 500 mil seguidores : “Después de tantos años compitiendo, pilotando motos desde los tres años, recorriendo los terrenos más difíciles del planeta, experimentando victorias, accidentes y lecciones que me cambiaron la vida, he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida: poner fin a mi carrera profesional en el motociclismo ”.

En un video que repasa los mejores momentos de su carrera profesional, el salteño afirmó que no le fue fácil tomar esta decisión, pero una dolencia física acabó por definirlo todo. "De Salta, Argentina, al mundo, convertirme en piloto oficial, ganar el Dakar dos veces y hacer historia en el rally y el deporte argentino: estos eran sueños que antes parecían imposibles. No es así como imaginé mi retiro, pero mi lesión me impide competir al 100%, y siempre he competido con todas mis fuerzas. Aun así, estoy profundamente agradecido por todo lo que he logrado”.