¿A punto de renunciar? La impactante confesión de Lionel Scaloni que sorprendió a todos

Momentos difíciles y mucha incertidumbre fueron las sensaciones que describe Scaloni tras recordar su victoria en el Maracaná ante Brasil por Eliminatorias 2026 : “ Estuve cerca de irme porque no estaba bien. Creo que lo mejor es decirlo, es inútil estar en un lugar donde no sos vos ", dijo al inicio.

Junto a esta confesión, señaló que a pesar de darse un tiempo para pensar en esta decisión pero la compañía de todos alteró esta sensación de miedo: " Al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido. Se me venían miedos que antes que no tenía después del Mundial, luego de ganar en el Maracaná”, confesó ante Alejandro Fantino.