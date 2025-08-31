Mañana accidentada

Un hombre protagonizó un vuelco en Guaymallén tras perder el control de su auto

Un conductor de 43 años volcó con su auto en el Acceso Este, Guaymallén. No hubo heridos y el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo.

Casi en simultáneo, en San Rafael también se produjo un vuelco por un conductor alcoholizado.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un conductor de 43 años protagonizó un vuelco con su vehículo en el Acceso Este, a la altura de calle Sarmiento, en un departamento del Gran Mendoza. El siniestro vial se produjo alrededor de las 5 de la madrugada y, pese al impacto, afortunadamente no se reportaron heridos.

Tremendo vuelco en Guaymallén por un conductor alcoholizado

El hecho ocurrió alrededor de las 04.51 de la madrugada. Personal de la Policía de Mendoza se apersonó en el Lateral Norte del Acceso Este y Sarmiento luego de que un llamado al 911 alertara sobre un siniestro vial en dicho lugar.

Al llegar, los uniformados constataron que se trataba de un Peugeot 308 blanco, conducido por A. C., de 43 años. Según informaron, el hombre circulaba en dirección al Oeste por el carril rápido cuando, al llegar a la altura de calle Sarmiento, se encontró con un charco de gran dimensión.

Al transitar a alta velocidad, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó volcando. Ninguno de los ocupantes que viajaban con él resultó herido.

En el hecho también intervino personal de Tránsito Municipal, quienes le practicaron el dosaje de alcohol al conductor, el cual arrojó un resultado positivo de 0,20 g/l.

Un joven alcoholizado provocó un grave accidente en San Rafael

Casi en simultáneo, en la comuna de San Rafael se produjo un siniestro vial protagonizado por un conductor alcoholizado. El accidente se registró en Avenida Yrigoyen, cuando un VW Sirocco conducido por un joven de 20 años, impactó contra una Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada sobre la calzada, con su frente hacia el Este por Av. Yrigoyen.

accidente multiple en san rafael 2

El fuerte golpe provocó que la camioneta volcara y, en su recorrido, colisionara a su vez con un Fiat Palio que esperaba el semáforo en dirección en la misma dirección. En este vehículo, viajaban tres mujeres, dos de ellas debieron recibir asistencia médica y fueron hospitalizadas por sufrir graves lesiones.

Según trascendió, el conductor del VW Sirocco dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,96 gramos por litro de alcohol en sangre.

