La Ruta del Vino en Luján de Cuyo: Bodegas, historia y gastronomía

La provincia de Mendoza es ideal para descubrir fincas y bodegas que producen excelentes vinos. En esta ocasión, Sitio Andino habló con María Lorena Cepparo , Brand Home Senior Manager de Bodegas Chandon , quien nos contó todo sobre esta opción imperdible en Luján de Cuyo .

Bodegas Chandon se encuentra en la Ruta Provincial 15, km 29, de Luján de Cuyo . Además, está a 33,4 km de la Ciudad de Mendoza , lo que equivale a aproximadamente media hora en auto.

Sobre el origen del lugar, María Lorena Cepparo contó: " Chandon se establece en Mendoza en 1959 como la primera filial fuera de Francia de Moët & Chandon. Enviaron a su chef y enólogo, Renaud Poirier, a explorar otras regiones del mundo donde pudieran producir uva para elaborar vino al estilo Champagne con la misma calidad. Después de recorrer muchos lugares (en América del Norte, Latinoamérica, Australia y Europa) decidió establecerse acá, en Agrelo, Mendoza, donde encontró un clima especialmente frío y suelos que le parecieron aptos, con condiciones similares a las de Champagne".

Con respecto al objetivo de la bodega, afirmó: "Fiel al espíritu innovador, solemos hacer propuestas muy desestructuradas , que promueven un consumo más relajado del producto , con la idea de acercarnos al público más joven, a consumidores que en determinado momento consideraban el espumante como un producto demasiado tradicional".

Sobre el turismo en la bodega, comentó: "Chandon invirtió en el desarrollo de un centro de visitas y comenzó a recibir turismo de forma temprana, a principios de los años 90. Es una de las bodegas más antiguas en cuanto al desarrollo del enoturismo. A lo largo de los años, fue ampliando su oferta y adaptándose a las expectativas, cumpliendo la doble misión de ofrecer experiencias memorables para acercar a la gente a la marca, crear embajadores y transformarse en una unidad de negocios".

Bodegas Chandon (2) Visita al túnel de Bodegas Chandon

Posteriormente, agregó: "Ofrecemos diversas experiencias: tenemos la visita clásica, que consiste en un tour por la bodega donde se aprende sobre la elaboración del vino espumante, actividades gastronómicas, degustaciones de todo tipo, la historia de la bodega, nuestro enfoque en sostenibilidad, entre otras cosas".

Finalmente, detalló los horarios y precios: "Nuestra bodega está abierta todo el año (solo cerramos en algunos días puntuales). Abrimos de lunes a lunes de 9 a 18, y los precios varían, comenzando a partir de $28.000 en adelante".

Además de Chandon, la Ruta del Vino en Luján de Cuyo ofrece numerosas bodegas y experiencias que combinan historia, gastronomía y vinos de alta calidad, convirtiéndola en un recorrido imperdible para los amantes del enoturismo. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.