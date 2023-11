Zonda: ¿es realmente más frecuente e intenso últimamente?

“La mayoría de los casos ocurre entre mayo y noviembre y más de la mitad se registra entre mayo y agosto. Esto es a fines del invierno y principios de la primavera, pero también ha habido casos muy puntuales en el verano, como uno que ocurrió un 24 de diciembre pero es más difícil que ocurra en enero o en febrero. Esto es porque el fenómeno de Zonda está asociado a la entrada de frentes fríos que vienen del Océano Pacífico, y por eso se presentan más en esa época que apuntaba”, explicó el especialista.

Viento Zonda, invierno, hojas, tierra, alergias, ramas caídas Foto: Cristian Lozano

Las ráfagas, ¿han aumentado su intensidad?

Otra de las percepciones más frecuentes en torno al Zonda es que cada vez sopla con más fuerza. Ante esta sensación, el dr. Norte respondió: “Las ráfagas no han aumentado su intensidad, lo que ha aumentado es la frecuencia este año”, dijo.

Y continuó: “Sí, hubo un caso extraordinario hace pocos días, pero también recuerdo episodios de Zonda de mucha severidad cuando yo era chico. Hay un caso clásico registrado en septiembre de 1992, que fue de categoría Z4, el más intenso que se puede registrar y que lamentablemente provocó 22 muertos en Mendoza, es decir, muchos más que los que causó el terremoto del 26 de enero de 1985. Esto nos indica que no han aumentado la intensidad, lo que sí ha incrementado este año es la frecuencia”.

¿Qué es el “efecto Zonda” y qué produce en las personas?

El doctor en Meteorología comenzó por aclarar que el “efecto Zonda” es un término que se está instalando en algunos medios de comunicación pero que no ha sido definido y/o establecido en la Bibliografía Internacional Científica.

“Cuando se habla de ‘efecto Zonda’, en realidad, se refiere al Zonda en altura. Esto es cuando no ha logrado descender al llano. Muchas veces, sobre todo en invierno, está en altura y no logra romper la inversión térmica, entonces el aire frío se mantiene abajo. O sea que cuando hace calor y no está soplando Zonda pero está en altura, muchas veces, ese calor no viene por el aire transformado por el proceso clásico de este viento sino que ese aumento de temperatura viene preferentemente desde el noreste, es decir, del viento norte que sopla en San Luis y en Córdoba, no es aire transformado. Ahora, cuando se rompe la inversión y el viento desciende, ahí sí ese calor y esa sequedad es producto de ese proceso termodinámico propio del Zonda”, explicó.

Y profundizó: “Cuando hay Zonda en altura, cuando se ve la nubosidad lenticular ya empieza a impactar el fenómeno, pero no por la temperatura, sino porque se ha descubierto que este viento genera un desequilibrio en los iones de la atmósfera y eso hace que a mucha gente le duela la cabeza y, a otras personas también por la disminución rápida de la presión”.

“Impacta en la salud de la población en forma muy marcada. Recuerdo haber hecho un estudio antiguamente para comprobar esto y, en los días de Zonda en altura incrementaban los servicios de emergencia cardíaca y los días de Zonda en superficie, aumentaban los hechos de violencia, también las guardias por maníacos depresivos en el hospital Carlos Pereira y por epilépticos. Además, había siempre desorden en las cárceles, la gente se ponía más nerviosa. Esos son los malestares que genera este viento que no es un viento común”, cerró el experto.

El Zonda, ¿se puede anticipar su intensidad?

"Nosotros desarrollamos modelos de predicción, en los que uno puede establecer la posibilidad de ocurrencia del viento y también otros modelos que se han actualizado en este siglo y que permiten saber la intensidad del viento probable. Esto significa que se puede conocer con bastante anticipación la ocurrencia del fenómeno", expuso Norte.

"Como humanos, lo único que podemos hacer es tomar conciencia de que es un viento peligroso y traicionero. Tratar de consensuar entre la parte política que, a veces, no mantiene relación estrecha con la parte científica. Es necesario atender a los científicos, consultarnos porque estamos especializados en el tema y advertimos la posibilidad de ocurrencia de estos fenómenos. No puede ser que haya personas que no son meteorólogos o que tienen baja formación meteorológica que definan la actividad de toda una provincia. Eso se tiene que hacer con apoyo, como hicimos alguna vez una propuesta del grupo científico y los científicos y meteorólogos de Mendoza estamos en la Universidad de Cuyo y en CONICET", indicó.

En la misma línea, el doctor Norte reiteró su pedido a Defensa Civil y también a otras entidades que tengan responsabilidad ante eventos climáticos la consulta a los científicos ante la posibilidad de Zonda en la provincia, más aún, teniendo en cuenta los daños registrados en las últimas semanas.