Video: importante incendio en el pedemonte mendocino

Según las primeras informaciones, el fuego se inició en zona de San Isidro, en el pedemonte mendocino. Por el momento no se ha informado oficialmente el grado del siniestro.

No obstante, en las redes sociales ya se multiplican los videos e imágenes del incendio , el cual se puede observar desde varios puntos de la Ciudad.

Durante la madrugada trabajan en la zona del incendio brigadistas del Programa Provincial de Manejo de Fuego, equipo de Defensa Civil, Bomberos del Cuartel General y Las Heras.

El foco de incendio fue avistado por personal de defensa civil del gobierno de Mendoza en rondines preventivos. La ubicación del incendio es entre la Reserva Natural Divisadero Largo y el Barrio Privado Nuevas Quintas. El Director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor, y el Secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, también se encuentran en la zona.

Desde el Gobierno provincial se le solicita a la población mantener cautela y no difundir información que no sea la oficial, para no generar confusión.

Por otro lado, las autoridades de la Secretaría de Ambiente informan y desmienten que el Incendio se desarrolle en las instalaciones del Ecoparque, como está circulando por algunos grupos de Whatsapp.