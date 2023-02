Vendimia 2023: denuncian fraude en la elección de la Reina de Lavalle

“ Esta es una presentación donde pedimos alguna información de lo ocurrido durante la elección por varias irregularidades como, por ejemplo: no se tomó registro de los votantes. Entonces, hacían la fila más de una vez para votar y al no tomar el DNI, varias personas se los pasaban entre sí y volvían a votar”, expuso Vilurón.

“ Hubo varias inconsistencias : no dejaban pasar por el lugar que debían a quienes tenían que ir a buscar y se dio paso vip a otras personas. En fin, varias cosas no fueron y por eso hemos pedido documentación para ver si este acto se realizó como corresponde, esa información debe existir y nos la deben presentar”, agregó madre de la Virreina de Lavalle 2023.

Otro aspecto que arroja un manto de desconfianza sobre el proceso de elección es que la joven que cosechó 64 votos para quedarse con la corona departamental es la hija de Edgardo González por el PJ, candidato a intendente de Lavalle y muy cercano al actual cacique, Roberto Righi.

La respuesta del municipio

Radio Andina también se comunicó con Juan Jaime, director de Cultura de Lavalle por la polémica de la elección de la reina. “Sabemos que ha ingresado la carta al municipio, lo derivamos a las áreas correspondientes de nuestra dirección para dar las respuestas pertinentes”, expresó.

“El acta de escrutinio está, lo demás se tendrá que informar. Vamos a evaluar nota. El municipio pone una escribana, invita a personas de otros organismos como la presidenta del concejo deliberante pero también participan padres y madres que son elegidos por sorteo y que son padres de las representantes. Además, muchos de ellos/as forman parte de la Comisión, todo esto es para garantizar un proceso transparente y que las candidatas estén tranquilas”, dijo.

Y concluyó: “Vamos a hacer los pasos necesarios para dar respuesta a lo pedido. Para nosotros institucionalmente no hay nada político en el medio. Vamos a hacer la investigación para dar la respuesta a los padres, yo no puedo decir o no si hubo fraude. Tampoco puedo determinar si se realiza la elección nuevamente o no. Sí puedo decir que el municipio ya está trabajando sobre el tema, habrá una respuesta institucional”.