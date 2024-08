Uso de celulares en escuelas de Mendoza: ¿se restringe o se busca integrarlo en las clases?

En Mendoza , por otro lado, desde el Ministerio de Educación , Cultura, Infancias y DGE considera que esta no es la respuesta porque, a fin de cuentas, "estamos en la era digital".

Al respecto, explicó: "En los momentos en que los chicos tienen los celulares a disposición y, por ejemplo, en los recreos -momentos en que no los utilizan para tareas- se trabaja con los estudiantes el uso responsable. Esto es en términos de que no se generen situaciones de conflicto entre ellos por publicaciones en redes sociales, difusión de imágenes y todo lo que puede involucrar el uso de dispositivos tecnológicos".

Por otro lado, en lo relativo a la finalidad pedagógica, se trata de que los dispositivos celulares puedan ser utilizados dentro del aula a modo de acompañamiento a las propuestas que los docentes han diseñado para las clases.

Para Educación, la prohibición no es la respuesta

Según precisó la funcionaria, la prohibición del uso de celulares "no sería un camino con buen fin". “En definitiva, estamos en la era digital. Prohibir el uso de los dispositivos llevaría a no desarrollar competencias digitales necesarias para la vida, para incorporarse al mundo del trabajo, para la universidad", desarrolló Ferrari.

Y agregó: “Si nosotros no quisiéramos que los chicos utilicen plataformas digitales, que generen o desarrollen proyectos, que hagan trabajo colaborativo, no podríamos garantizar que en otro entorno lo aprendan porque, quizás, fuera de la escuela los dispositivos se utilizan para otras cosas".

"Nosotros abogamos por el uso de tecnología en la escuela mediante el uso responsable y con intencionalidad pedagógica", remarcó Claudia Ferrari.

¿Se puede tener bajo control el uso de celulares en las aulas ?

Ante la preocupación de padres y personal docente de que el rendimiento de los jóvenes y los más chicos se vea afectado por el uso de celulares, desde la DGE precisaron que cada escuela cuenta con acuerdos de convivencia para regular la administración de los dispositivos.

Los acuerdos y los trabajos que se hacen con las familias y estudiantes regulan o ponen las reglas de cómo es ese uso. En este marco, la decisión de si se utilizan o no los dispositivos electrónicos durante la clase puede variar según lo que establezca cada institución o, hacia el interior del aula, cada educador.

“Si el docente no está proponiendo una actividad donde se utilice el celular, los chicos lo tienen que tener guardado. O pueden usarlo en los recreos, pero no en la hora de clases si el educador no dio una tarea donde se prevea el uso de dispositivos electrónicos”, puntualizó Ferrari.

Como se mencionó, esto se establece en los acuerdos de convivencia "con la mirada puesta en que los dispositivos que los chicos tienen realmente sean un aporte a su aprendizaje y no un obstáculo", añadió la funcionaria de Educación.

"Nosotros respetamos la autoridad pedagógica del docente, hay espacios curriculares en los que es más fácil la incorporación de celulares que en otros".

En aquellos espacios donde los educadores no deseen contar con el uso de estos dispositivos, desde el gobierno se trabaja en generar propuestas de formación docente para que quienes no tienen claridad sobre cómo hacerlo, puedan acceder a capacitaciones para poder desarrollar proyectos pedagógicos que los incluyan. Asimismo, no es obligatorio que los usen así como tampoco está prohibido.

Qué sucede cuando se incumple el acuerdo de convivencia

En el nivel secundario, el uso de celulares es aún más complejo de “regular” en el ámbito educativo que en el nivel primario. “Es un tema que las familias plantean en términos de seguridad. La mayoría de los chicos se mueven solos en transporte público para ir o volver de la escuela. Lo cierto es que los papás se sienten más seguros si los chicos tienen un teléfono con el cual comunicarse por si se presenta alguna dificultad. En tanto, es raro el estudiante que no tiene teléfono en el nivel secundario”, explicó Ferrari.

Uno de los temores de los padres y docentes es que el uso de teléfonos celulares afecte la capacidad de concentración de los estudiantes o su aprendizaje. El ministerio no descarta esta posibilidad, pero precisaron que por ello se trabaja en abordajes que puedan dar prevenir o mitigar este escenario.

“A principio de año, cada docente realiza junto con el grupo de alumnos un acuerdo pedagógico y uno de convivencia. En ellos queda establecido qué se puede y qué no se puede hacer, o cuál sería el marco en el cual se va a dar la convivencia dentro del aula”, explicó Ferrari.

“Muchos docentes deciden que los chicos puedan usar el teléfono una vez que hayan terminado la tarea y otros que solamente se va a poder usar el teléfono en caso de que la actividad propuesta implique la utilización de un dispositivo tecnológico”, ejemplificó.

“Todo esto se acuerda al inicio del ciclo lectivo y eso hace que, dejando claro el esquema de trabajo, no se generen situaciones donde haya un conflicto entre los chicos o con el docente”, subrayó.

En caso de que el estudiante no cumpla con su parte del acuerdo, la institución puede actuar con intervenciones o dar aviso a la familia. En este sentido, se llama al diálogo con el estudiante y, si el acuerdo de convivencia prevé algún descuento de puntos del Índice de Convivencia Escolar (ICE), se resta la cantidad correspondiente.

“La intención nunca es la sanción, sino que es la concientización y el diálogo que lleve al aprendizaje de los chicos”, concluyó la funcionaria.