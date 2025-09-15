Un joven de 16 años necesita un trasplante de corazón: "Esto pasó de un día para otro y nos impactó a todos"

Lautaro, un adolescente de 16 años, se encuentra internado en el Hospital del Carmen desde hace casi un mes, a la espera de un trasplante de corazón. Su madre destacó la gravedad de su situación, que comenzó tras un diagnóstico inicial de bronquitis y neumonía, y que luego reveló una miocarditis aguda provocada por un virus que afecta directamente su corazón.
La madre de Lautaro, Micaela Brito, relató en Aconcagua Radio que la noticia del diagnóstico fue sorpresiva y devastadora para toda la familia. “Esto pasó de un día para otro, y nos impactó a todos. Tuvimos que reorganizar nuestra vida diaria para estar a su lado”, comentó. La familia enfrenta una espera cargada de incertidumbre y esperanza.
Lautaro es estudiante de cuarto año y apasionado del fútbol y se mantiene positivo pese a las dificultades. Su situación médica es crítica, ya que su corazón actualmente funciona solo al 20%, lo que lo coloca en la lista de espera urgente del Incucai.
Foto: Yemel Fil
Los padres enfatizan que un solo donante puede salvar hasta diez vidas, destacando la relevancia de la concienciación social. Micaela recordó lo complejo que fue ingresar al proceso administrativo para la lista de trasplante y subrayó que donar órganos es un acto que puede transformar muchas vidas. La familia busca, además, sensibilizar a la comunidad sobre la urgencia de la situación de Lautaro y la necesidad de apoyar a quienes enfrentan emergencias similares.
La familia espera un trasplante de corazón urgente
Durante este tiempo, Lautaro recibe acompañamiento psicológico y mantiene contacto constante con su familia y amigos. La escolaridad continúa de manera protegida, lo que le permite no perder el vínculo con sus compañeros. La resiliencia del adolescente es evidente, y su entorno familiar se esfuerza por brindarle ánimo y estabilidad en medio de la espera por un corazón compatible, que depende de múltiples factores médicos y condiciones sanitarias.
La familia recurrió a las redes sociales para dar visibilidad a la situación de Lautaro. De esta manera, buscan movilizar a la comunidad y generar un llamado a la solidaridad, esperando que el mensaje llegue a personas dispuestas a apoyar la causa. Cada gesto de apoyo, desde la difusión de la historia hasta la promoción de la donación de órganos, es crucial en este momento crítico.