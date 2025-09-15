Un joven de 16 años necesita un trasplante de corazón: "Esto pasó de un día para otro y nos impactó a todos"

Lautaro , un adolescente de 16 años , se encuentra internado en el Hospital del Carmen desde hace casi un mes, a la espera de un trasplante de corazón. Su madre destacó la gravedad de su situación, que comenzó tras un diagnóstico inicial de bronquitis y neumonía, y que luego reveló una miocarditis aguda provocada por un virus que afecta directamente su corazón .

La madre de Lautaro, Micaela Brito , relató en Aconcagua Radio que la noticia del diagnóstico fue sorpresiva y devastadora para toda la familia. “Esto pasó de un día para otro, y nos impactó a todos. Tuvimos que reorganizar nuestra vida diaria para estar a su lado ”, comentó. La familia enfrenta una espera cargada de incertidumbre y esperanza.

Lautaro es estudiante de cuarto año y apasionado del fútbol y se mantiene positivo pese a las dificultades. Su situación médica es crítica, ya que su corazón actualmente funciona solo al 20% , lo que lo coloca en la lista de espera urgente del Incucai.

Los padres enfatizan que un solo donante puede salvar hasta diez vidas , destacando la relevancia de la concienciación social. Micaela recordó lo complejo que fue ingresar al proceso administrativo para la lista de trasplante y subrayó que donar órganos es un acto que puede transformar muchas vidas . La familia busca, además, sensibilizar a la comunidad sobre la urgencia de la situación de Lautaro y la necesidad de apoyar a quienes enfrentan emergencias similares.

El joven se encuentra internado en el Hospital del Carmen desde hace casi un mes, a la espera de un trasplante de corazón

La familia espera un trasplante de corazón urgente

Durante este tiempo, Lautaro recibe acompañamiento psicológico y mantiene contacto constante con su familia y amigos. La escolaridad continúa de manera protegida, lo que le permite no perder el vínculo con sus compañeros. La resiliencia del adolescente es evidente, y su entorno familiar se esfuerza por brindarle ánimo y estabilidad en medio de la espera por un corazón compatible, que depende de múltiples factores médicos y condiciones sanitarias.

La familia recurrió a las redes sociales para dar visibilidad a la situación de Lautaro. De esta manera, buscan movilizar a la comunidad y generar un llamado a la solidaridad, esperando que el mensaje llegue a personas dispuestas a apoyar la causa. Cada gesto de apoyo, desde la difusión de la historia hasta la promoción de la donación de órganos, es crucial en este momento crítico.