Twitter: la historia viral de una pareja después de una pelea.

tuit_novio.png_547418312.webp

La usuaria Agos Leban escribió en Twitter: “Anoche me peleé con mi novio por una boludez y me fui a dormir al sillón, cuando me desperté estaba en la cama con él. Me llevo dormida a upa a dormir con él y no me di cuenta. Volví a tener 3 años”.