Turismo canábico en Mendoza: el novedoso proyecto que busca potenciar las dos industrias

La Provincia de Mendoza es reconocida por sus viñedos, su gastronomía, sus paisajes increíbles, y mucho más... pero lo que no es (al menos hasta ahora) un distintivo de esta tierra es el cannabis . Sin embargo, desde hace algún tiempo se busca potenciar esta producción sobre la que -pese a los avances en cuanto a regulación- hay algunos tabúes . Dentro de las iniciativas vinculadas a la marihuana hay un proyecto que vincula el cannabis con el turismo , innovador y arriesgado. En esta nota te contamos de qué se trata.

Si bien esto es mucho, aún aparecen trabas para la comercialización de productos derivados del cannabis . Por eso, este proyecto pretende poder sacar rentabilidad de una importante inversión que a la fecha no ha recogido sus frutos.

Unir dos industrias con potencial

"Mendoza, con su reputación ya establecida como destino enoturístico, podría ampliar su oferta con rutas y experiencias centradas en el cannabis. Aquí es donde entra en juego nuestro emocionante proyecto de turismo cannábico en Vallecitos (Luján de Cuyo)", explicó Gonzalo Llamas, propietario de una licencia para producir cannabis con fines investigativos y que apuesta a desarrollar Mendoza Mountain Eco Resort, un proyecto que busca ofrecer a los visitantes una experiencia única e inmersiva, combinando la belleza natural de Vallecitos con el mundo del cannabis.

"Los turistas podrán disfrutar de tours educativos, visitas a instalaciones de cultivo y procesamiento, y retiros de bienestar basados en productos cannábicos. Todo esto atraerá a una nueva oleada de turistas, ávidos por conocer más sobre esta planta y sus beneficios", promete.

"A medida que crece la aceptación y demanda de tratamientos basados en cannabis, Mendoza tiene la oportunidad de convertirse en un centro de investigación y producción de productos medicinales innovadores. Esto no solo mejorará la calidad de vida de los pacientes, sino que también posicionará a la provincia como un referente en el campo de la medicina alternativa", destacó.

20240114_122408.jpg

La Provincia de Mendoza, tierra "prometida" para el cultivo del cannabis

Pero el potencial va más allá. "La planta de cáñamo, una variedad de cannabis, es famosa por su fibra resistente y versátil. Esta puede ser utilizada en la fabricación de textiles duraderos y materiales de construcción ecológicos. Imaginen un futuro donde Mendoza no solo es conocida por sus vinos, sino también por sus productos textiles y de construcción sostenibles, promoviendo una economía circular y reduciendo nuestro impacto ambiental", proyecta Llamas.

Este productor logró en 2022 la licencia para investigación de cannabis, por lo que se encuentra registrado en el REPROCAN para investigación y fitomejoramiento, en 2023 logró ser reconocido como proveedor de plantas y avanzó así con su proyecto de creación de una variedad específica.

vallecitos.jpg

Sin embargo no consiguió aún la inscripción de la variedad ya que "el trámite está frenado". "Hasta que no esté inscripta no se puede comercializar", explicó. Por eso, busca esta salida alternativa a través del desarrollo turístico innovador. "Mendoza tiene condiciones climáticas ideales, por eso apostamos a este proyecto", dijo.

Se trata de algo similar a UNGE en La Rioja, la primera finca de turismo cannábico. "Estamos esperando señales del gobierno provincial, se puede crear una industria tremenda", avizora Llamas.

Qué propone el proyecto de turismo cannábico "Mendoza Mountain ECO Resort"

Se trata de un proyecto innovador y multifuncional, sostenible y exclusivo, que apuesta a que turistas nacionales e internacionales lleguen en busca "de experiencias únicas y exclusivas".

La idea toma de la vid y el vino "eso" de caminar entre las plantas, y aclara: "No se podrá consumir salvo que se tenga licencia", aseguró Llamas, quien además se ilusiona con que avance la iniciativa para que el turista extranjero cuente con un "pasaporte canábico".

El proyecto busca combinar las plantaciones de cannabis con domos de alojamiento y de evento eventos. El predio está ubicado en un terreno de 47.000 metros cuadrados, que combinará alojamiento en domos geodésicos, gastronomía de alta calidad, eventos de entretenimiento y un enfoque en el turismo cannábico.

02 (3).jpg

Además, propone un restaurante exclusivo con oferta gastronómica variada y área específica para eventos con DJs reconocidos, una zona de cultivos de cannabis con visitas guiadas, capacitaciones y talleres sobre el cultivo y uso del cannabis.

Está destinado a "entusiastas del cannabis interesados en aprender y experimentar sobre el cultivo y uso del cannabis; parejas, familias y grupos de amigos que buscan un lugar de descanso y entretenimiento en la naturaleza".

El proyecto se encuentra en fase de planificación y desarrollo. El objetivo es inaugurar 3 de los domos en octubre; tener entre 2025 y 2026 el 80% del proyecto y en 3 años el 100%.

10.jpg

05.jpg

08.jpg

Beneficios medicinales del cannabis

Se llama Cannabis de Grado Médico al que tiene control de calidad, cuya producción está estandarizada y que cumple con las normas internacionales para medicamentos herbales. El uso medicinal del cannabis se refiere sobre todo al fin que le damos y no a su calidad.

Los usos potencialmente beneficiosos pueden verse en muchas enfermedades, debido a que casi todos los órganos y sistemas tienen sitios para que pueda ejercer su efecto por la acción de los principios activos de la planta (cannabinoides).

Anti-inflamatorio

Analgésico

Protector y reparador del tejido nervioso

Anticonvulsivante

Relajante muscular

Anti-tumoral

Anti-náusea y anti-vomitivo

Antiespasmódico

Estimulante del apetito

Ansiolítico & Antipsicótico

Inductor del sueño

Regulador de la inmunidad

Antioxidante

Preventivo de la Recaída y del Síndrome de Abstinencia

Enfermedades que pueden mejorar con el uso medicinal del cannabis

No todos los casos logran el mismo grado de respuesta positiva, pero las enfermedades en las que pueden evidenciarse beneficios son: