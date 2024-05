El mundo del cannabis en Mendoza: ¿Se viene el turismo asociado al vino?

Aunque por estos días muchos permisos están sujetos a revisión por parte del Gobierno nacional, no hace mella en un rubro que tiene de todo y lo expone la MendoCan: desde semillas para el cultivo doméstico hasta maquinaria que procesa cogollos. Productos terminados para tratar distintas patologías, especialmente cremas y goteros, sustratos para sembrar superficies y hasta un emprendimiento de turismo cannábico, que sus impulsores reconocen estar inspirado en los Caminos del Vino.

"Mendoza es precursora del cannabis"

La muestra llega a un mercado que transita de la producción y el consumo doméstico a las primeras inversiones para apostar a grandes emprendimientos.

"Mendoza fue precursora, como una de las primeras provincias que tuvo ley para el cannabis. Pero fue demasiado restrictiva la reglamentación por una cuestión de prudencia o reparo y eso nos impidió avanzar en su momento. Igual, como pasó en Uruguay, no perdimos la esperanza de que había que relajar cuestiones que no eran primordiales. Creo que Mendoza se dió cuenta de que esto es una industria, no un grupo de personas que fuman y nada más".

Así, Fernando Saicha, presidente de la Cámara Argentina de Cannabis, resalta la evolución del mercado mendocino a la luz de la normativa, al punto que cuenta con fabricación de equipos e insumos para un "bien exportable de alto valor agregado".

Es que en comparación con otros commodities que exporta Argentina saca ventajas. Frente a la soja, que cotiza a razón de u$d 450/500 la tonelada, según la Cámara la tonelada de cannabis puede llegar a exportarse por u$d 1 millón.

En ese contexto, Saicha no duda en afirmar que "más allá de que hay un consumo adulto no medicinal, sino terapéutico, Mendoza puede ser punta de lanza del turismo cannábico, no solamente en Argentina sino en la región, ya que estamos rodeados de países que de alguna manera tienen legalizado el consumo, como Chile, donde es medicinal, y Uruguay, para todo uso, incluso Brasil. Es un mercado de 250 millones de personas".

Mendocann 2024, feria del Cannabis en Mendoza, Auditorio Bustelo Para el titular de la Cámara Argentina de Cannabis "Mendoza puede ser punta de lanza del turismo cannábico" Foto: Cristian Lozano

Turismo cannábico ¿y de bodegas?

UNGE es el nombre del primer emprendimiento turístico que a nivel nacional promueve experiencias alrededor del cannabis y sus derivados. Gestado por 4 socios cordobeses, tiene base en Chilecito (La Rioja) pero busca replicarse en Mendoza.

"Nuestro objetivo inicial era producir cannabis medicinal, pero ante la coyuntura política lo conjugamos con un mercado preexistente como el turismo. Allá recibimos y albergamos turistas todos los días, con visitas guiadas, almuerzos y una vez al mes sunsets. Y por esa vía podemos explicarle de forma empática al turista, que está más receptivo, de qué se trata el cannabis y por qué queremos desarrollar la industria, y la importancia para los seres humanos", explica Horacio González, uno de los socios de UNGE.

Según el emprendedor, la presencia en la Mendocann responde al propósito de "las ganas de tratar el turismo cannábico a Mendoza, que venimos estudiando desde hace un par de años. De algún modo es replicar el mismo modelo que funciona en La Rioja, que a su vez está inspirado en los Caminos del Vino".

Los mentores de Unge ya buscan una locación puntual. Y para eso analizan "al menos 4 o 5 propuestas. En cualquier caso, se podría anexar una finca cannábica al turismo de bodegas, y desarrollarlo aprovechando las bellezas naturales que tiene Mendoza".

¿Qué busca el turista cannábico? Los promotores dividen al público destino entre los cannábicos fanáticos "que pueden pasar horas hablando del tema" y quienes no saben de qué va ese mundo pero los atrae. Y se entusiasman con ese vasto universo por conquistar por delante en la provincia.