Tras el temporal, Aguas Mendocinas aseguró que el servicio de agua ya funciona con normalidad

Luego de los cortes momentáneos por el temporal, Aguas Mendocinas confirmó que las plantas ya funcionan con normalidad.

Por Celeste Funes







Luego de las intensas tormentas registradas toda la provincia de Mendoza durante el fin de semana, Aguas Mendocinas llevó tranquilidad a la población al confirmar que el servicio de agua potable se encuentra totalmente normalizado en el Área Metropolitana y el Piedemonte.

Normalización del agua potable: Aguas Mendocinas llevó tranquilidad a la población Desde la empresa informaron que todos los establecimientos potabilizadores y las estaciones de bombeo ya están en pleno funcionamiento, luego de los inconvenientes registrados durante el temporal, cuando las crecientes impactaron en el ingreso de agua cruda a las plantas.

Embed pic.twitter.com/AbaURm0qfQ — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) February 1, 2026 Cabe recordar que, en medio del fuerte fenómeno climático, Aguas Mendocinas había comunicado que los establecimientos potabilizadores Alto Godoy, Benegas, Luján 1 y Luján 2 quedaron fuera de servicio de manera momentánea, lo que derivó en cortes preventivos del suministro en distintas zonas del Gran Mendoza.

Además, en aquel contexto, los cortes de energía eléctrica provocaron la detención de los sistemas de bombeo en barrios como La Favorita y Flores, lo que agravó la situación y generó preocupación entre los usuarios.

Recomendaciones para un uso responsable del agua Con el escenario ya estabilizado, la empresa solicitó a la población realizar un uso responsable y solidario del agua potable, con el objetivo de preservar las reservas y garantizar el abastecimiento en toda la provincia, especialmente tras eventos climáticos de gran intensidad. image